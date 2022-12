Capodanno al Museo: accogli il 2023 tra gli affascinanti Templi di Paestum e passeggiate sul Crinale degli Dei

Il nuovo anno è alle porte, vuoi accogliere il 2023 in maniera originale? Domenica 1° gennaio, tutti al Museo con ingresso gratuito sia a Paestum che Velia.

Capodanno al Museo, il programma

Un ricco e variegato itinerario per grandi e piccini, laboratori, visite guidate ai depositi del Museo e passeggiata sul Crinale degli Dei. A Paestum, a partire dalle ore 12:00, bambini e ragazzi potranno partecipare ad una avvincente caccia al tesoro nell’area archeologica sulle tracce della Befana.

A Velia, alle 11:00, «Velia in 3D», un laboratorio creativo con l’utilizzo di una penna 3D. Per partecipare a queste attività, il biglietto è di € 3,00 con prenotazione obbligatoria al numero 0812395653 oppure inviando una mail a arte@lenuvole.com o direttamente in biglietteria Effetto Rete Cooperativa Sociale le Nuvole.

Crinale degli Dei a Velia

Un’altra interessante esperienza è quella dei depositi del Museo; a Paestum alle 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00 potrete vivere l’esperienza di visitare i depositi con l’iniziativa «Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum , visite nei sotterranei del Museo alla scoperta dei tesori nascosti. Prenotazione obbligatoria allo 0828811023 o alla mail infopaestumevelia@gmail.com

A Velia, invece, è in programma una passeggiata lungo il Crinale degli Dei, percorso archeo-paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra. Durante la passeggiata, sarà possibile ammirare panorami e scorci unici di Velia, del suo mare e del suo immenso territorio. Attraverserete Porta Rosa e vi immergerete in un territorio ricco e pieno di secoli di storia.