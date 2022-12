Vivi l’atmosfera natalizia all’ombra dei Templi: a Paestum e Velia aperture serali e passeggiate tra la storia

Una suggestiva esperienza all’ombra dei Templi di Paestum e nel bellissimo Parco Archeologico di Velia. È in programma, infatti, per domani giovedì 15 dicembre e per venerdì 16 dicembre, un’esperienza immersiva tra le bellezze paesaggistiche e culturali della Magna Grecia.

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, durante le festività natalizie, apre le porte anche in orario serale

Giovedì 15 dicembre a Paestum e venerdì 16 dicembre a Velia per vivere l’emozione di una passeggiata sotto le stelle.

A Paestum alle ore 21:00 suggestive passeggiate al chiaro di luna tra il Tempio di Nettuno e la Basilica utilizzando delle lanterne.

Alle ore 20:15, 21:15 e 22:15 «Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum», visite nei sotterranei del Museo alla scoperta dei tesori nascosti.

Prenotazione obbligatoria al 0828811023 o alla mail infopaestumevelia@gmail.com Alle ore 20:30 Laboratorio per bambini e ragazzi “Una letterina divina per Babbo Natale. Come far recapitare una lettera a Babbo Natale nel modo più veloce possibile?

Tranquilli, ci pensa Hermes, il messaggero degli Dei. Dopo una passeggiata tra i templi di Paestum alla scoperta delle divinità che popolavano l’Olimpo, seguirà il laboratorio per la scrittura della lettera a Babbo Natale che, con l’aiuto di Hermes, gli sarà recapitata velocemente.

Le info utili

Biglietto per i laboratori € 3,00, prenotazione al 0812395653, alla mail arte@lenuvole.com​ o direttamente in biglietteria le Nuvole

Apertura straordinaria serale dell’area archeologica (Santuario Meridionale) e del Museo dalle ore 20:00 alle ore 23:00, ultimo ingresso 22:15.