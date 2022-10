Anche il Cilento nella nuova guida di Repubblica dedicata all’archeologia

La millenaria storia della Campania, da Pompei al Cilento, passando per l’Irpinia e la Terra di Lavoro, sarà in edicola domani con Repubblica. A raccontare il territorio ci saranno ospiti di eccezione. Maurizio De Giovanni, ad esempio, proporrà un inedito racconto ambientato nel Macellum di Pozzuoli. Non mancheranno, inoltre, interviste ed approfondimenti, itinerari tematici e passeggiate.

Anche il Cilento protagonista della nuova guida di Repubblica

La nuova Guida di Repubblica ‘Campania – Regno dell’archeologia’, in oltre 300 pagine, conduce i lettori sui luoghi della storia.

Tante le sezioni. “Volti e Storie” è quella che raccoglie le interviste a tredici protagonisti dell’archeologia campana, tra cui la direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo.

Ma ci saranno anche Gabriel Zuchtriegel (Pompei), Paolo Giulierini (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), Francesco Sirano (Ercolano), Fabio Pagano (Campi Flegrei), Ida Gennarelli (Capua), Ugo Picarelli (Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico), Rosario Santanastasio (ArcheoClub d’Italia), Felice Pastore (Gruppo archeologico salernitano), insieme a studiosi e accademici del settore come Carlo Rescigno, Rossana Valenti, Giovanni Brizzi, Cristiana Barandoni.

La Guida poi conduce i lettori per mano in ognuno dei siti archeologici della Campania, dai più celebri alle perle nascoste di un mosaico di bellezza spesso sconosciuto, attraverso un totale di 52 articoli. Si andrà così alla scoperta del museo nazionale di Paestum con la Tomba del Tuffatore, l’area di Velia e gli altri siti archeologici del territorio.

Il commento

«Questa guida racconta la ricchezza unica al mondo del nostro patrimonio archeologico, ed è un utile strumento per le centinaia di migliaia di turisti che ogni anno vengono a scoprire affascinanti itinerari che solo la nostra regione è in grado di offrire», commenta il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.

Le altre sezioni della guida

Ma la Guida non rinuncia alla sua vocazione enogastronomica, e allora ecco che ogni itinerario storico, culturale e archeologico è arricchito dai consigli di Repubblica su dove mangiare, dove dormire e dove comprare, grazie alle schede che segnalano gli indirizzi d’eccellenza del territorio campano e del Cilento