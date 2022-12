«Restituire lustro all’avvocatura»: nasce il Movimento Libera Avvocatura

Restituire lustro all’Avvocatura, anche e soprattutto attraverso la promozione e valorizzazione dei principi essenziali della professione forense, senza i quali essa perde radicalmente la propria funzione e dignità. Questo l’obiettivo del Movimento Libera Avvocatura, nato nel Foro Vallo della Lucania.

Il Movimento Libera Avvocatura

Il Movimento si propone di «dare risalto al ruolo della responsabilità sociale dell’Avvocato che si basa sostanzialmente sulla constatazione che quella “forense” non è solo una libera professione in cui il soggetto professionista offre le proprie attività di rappresentanza e di difesa al servizio del proprio assistito, ma implica anche il dato essenziale della funzione di rilievo pubblicistico che l’Avvocato riveste», si legge in una nota.

Lo scopo principale del Movimento è quello di ridare prestigio alla funzione sociale dell’Avvocato.

Gli obiettivi

Quindi tra gli obiettivi il ripristino dell’uso della toga, la valorizzazione delle attività e dei corsi di formazione, favorire e promuovere politiche di accesso, formazione e qualificazione professionale specializzata, recuperare il ruolo sociale ed istituzionale dell’avvocato. E ancora rivendicare spazi, anche logistici (aule e uffici), riservati all’Avvocatura, all’interno del Tribunale, sostenere e promuovere il confronto a favore della Giovane Avvocatura, ripristinare servizi quali fotocopie- servizi di cancelleria- bolli, anche attraverso una card, sottoscrivere protocolli d’intesa, ridurre la tassa di iscrizione, istituire un osservatorio delle decisioni, creare un periodico di informazione, lavorare all’Istituzione di una Camera Arbitrale e di un Organismo di Mediazione, ecc…

Le adesioni

Ad aderire convintamente alcuni dei componenti dell’Ordine di Vallo della Lucania che si sono fatti promotori e fautori del Movimento.

Fra essi gli avvocati Michele Antonio Barbato, Vincenza Romaniello, Giuseppe Amorelli, Mario Bellucci, Stefania Marchese, Simona Mazzeo, Pierluigi Guglielmotti, Iolanda Molinaro, Elena Anna Gerardo, Mauro D’Amato, Domenico Amatucci, Farro Massimo, Rodolfo Punzo, Marcello D’Aiuto, Cecilia Del Forno, Gaetana Petraglia, Antonio Mondelli, Maria Cetrangolo, Valerio Rizzo, Carmine Infante, Carmela Mileo, Guglielmotti Rosario, Francesca Di Genio, Gennaro Feo, Claudio Mastrogiovanni, Pantaleo Sansone, Cesare Di Pizzo, Gerardo Cammardella, Raffaele Riccio, Assunta Giaquinto, Massimo Guglielmelli, Germano Di Feo, Luciano Botti, Giuseppe Arena, Matteo Ricchiuti, Lorenzo Margiotta, Paolo Avallone, Adolfo Scarano, Pasquale Scarano, Roberto Vita, Barbara De Marco, Rosa Cernelli, Elena Foccillo, Maura Ciociano, Genny De Cesare, Maffia Raffaele, Dario Marra, Carmelo Veneri, Luigi Cusati, Guida Anella, Stefano Crocamo, Domenico Del Gaudio, Gennarino Crocamo, Annamaria Perilli, Aloia Maurizio, Mauro D’Amato, Annamaria Campanile, Russo Amalia,Paola Maio, Lucia Grambone, Ciro Cobellis, Claudio Carrato, Barbato Graziano, Maria Teresa Botti, Antonio Di Sevo, Roberto Maffia, Raffaella Gambardella, Angelo De Marco, Antonello Striano, Raffaele Merola, Gennaro Stefano Del Verme ed altri avvocati.

Le prossime iniziative

L’adesione al Movimento Libera Avvocatura è aperta a tutti coloro che vorranno farne parte. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Tribunale di Vallo della Lucania.

Il Movimento Libera Avvocatura si propone di lavorare a tutela dell’Avvocatura del Foro di Vallo della Lucania di oggi e domani e a tal scopo ha individuato anche una lista di candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Vallo della Lucania che si terranno il 19 Gennaio dalle ore 10 alle 14 ed in prosecuzione il 20 Gennaio dalle ore 9 alle 14.

I nomi dei candidati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati saranno resi noti nelle prossime ore.