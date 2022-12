Pisciotta, minoranza diserta ancora consiglio comunale e attacca il sindaco

La minoranza consiliare di Pisciotta diserta anche il consiglio comunale odierno, dopo il proecedente. Una scelta conseguente alla nota del sindaco Ettore Liguori, giudicata offensiva nei confronti dell’opposizione.

Minoranza diserta il consiglio comunale, le accuse

Quest’ultima chiedeva le riprese dell’assise in cui si sarebbe dovuto discutere anche dei rapporti tra l’Ente comunale e la Yele. “Non ci sono parole per descrivere la confusione mentale, politica, amministrativa nella quale vive la minoranza ed in particolare il suo capogruppo”, aveva risposto il sindaco Liguori, vietando riprese dell’assise in quanto non previsto dal regolamento.

«Il sindaco ha sempre imposto il divieto di riprese ogni qualvolta si discuteva di argomenti a lui non graditi e più specificatamente quando si discuteva di Bilancio Comunale, di Corretti Rapporti Istituzionali e di Incompatibilità del Vicesindaco», la replica del gruppo Una mano per Pisciotta che fa riferimento ai consiglii comunali convocati per approvare il bilancio comunale, i corretti rapporti istituzionali e la segnalazione dell’incompatibilità del vicesindaco.

La nota della minoranza

I consiglieri de Una mano per Pisciotta hanno inviato la comunicazione con cui rendono noto che saranno assenti al consiglio comunale al primo cittadino e al segretario comunale.