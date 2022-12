Riprese del consiglio comunale vietate a Pisciotta: «non lo prevede il regolamento»

Comportamento antidemocratico, il gruppo di minoranza guidato da Nello Marsicano diserta l’ultimo Consiglio comunale ed invita il sindaco Ettore Liguori alle dimissioni. Arriva la replica del primo cittadino che chiarisce perché nell’assise di qualche settimane fa non è stata consentita la ripresa televisiva sulla «discussione dei risvolti politici ed economici sul comune di Pisciotta connessi al processo per il fallimento della Yele».

Riprese del consiglio comunale: le parole del sindaco Liguori

«È previsto dal regolamento comunale alla cui stesura ha lavorato anche la minoranza – dice il sindaco – al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari. Ora la minoranza che nulla aveva obiettato sul divieto di riprese tv, cerca di alimentare una polemica a scoppio ritardato senza alcuna motivazione plausibile o ragionevole».

La richiesta di dimissioni

Il primo cittadino interviene anche sulla richiesta di dimissioni definendola paradossale. «Non ci sono parole per descrivere la confusione mentale, politica, amministrativa nella quale vive la minoranza ed in particolare il suo capogruppo. Per parlare di anti-democraticità bisognerebbe conoscere il significato della democrazia che senza regole, scade nella demagogia di cui il consigliere di minoranza è evidentemente cultore e paladino».