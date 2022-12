Un tesi di laurea su Angelo Vassallo: eroe “normale”

“Un eroe ‘normale’, un uomo, Angelo Vassallo, che ha sacrificato con la sua vita per un territorio e la sua comunità. All’opera di un ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini e che ha sempre operato nell’ottica del bene comune è dedicata una tesi di laurea.

La tesi di laurea su Angelo Vassallo di Raffaele Ruocco

Una scelta non casuale. Il sindaco Pescatore «È stato esempio di rigore nel rispetto della legge, con modi severi e fermi, che però hanno permesso di mantenere intatta la bellezza di uno dei luoghi più caratteristici del Cilento: emblematica la sua ordinanza di una multa fino a mille euro per chi venisse sorpreso a gettare a terra cenere e mozziconi di sigarette». Così scrive nel suo elaborato Raffaele Ruocco.

Il neo laureato cilentano ha presentato per la sua tesi di laurea al corso di Laurea in Economia Aziendale, in Diritto Amministrativo, dal titolo “La rivoluzione amministrativa e culturale del Sindaco Pescatore. Rifondiamo il Comune”.

«Quando un Sindaco con il suo operato, con la sua rettitudine, entra nelle università, e diventa materia di studio, significa che siamo riusciti a stimolare la coscienza critica e culturale di un intero Paese». Così si è espresso Dario Vassallo fratello del Sindaco Pescatore e Presidente della Fondazione Angelo Vassallo.

«Angelo Vassallo era un semplice sindaco di un paese sperduto del Cilento che con la sua lungimiranza lo ha trasformato da “terra di briganti” in terra di onestà e gente perbene. È stato uno dei pochi sindaci attivi realmente per cambiare il volto e le sorti del Cilento. Oggi, Angelo Vassallo, è un messaggio che percorre l’Italia e l’Europa, grazie al lavoro svolto dalla Fondazione e grazie alle persone come Raffaele».