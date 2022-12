Malva: proprietà, benefici e controindicazioni di questa pianta

La malva è una pianta medicinale nota per le sue proprietà curative. Ha una lunga storia di uso in tutto il mondo, sia come rimedio naturale che come componente di prodotti moderni. In questo articolo esamineremo le proprietà benefiche della malva e come può essere utilizzata in modo sicuro ed efficace per trattare vari disturbi e condizioni mediche. Discuteremo anche le possibili interazioni con altri farmaci e gli effetti collaterali da considerare.

1. Cos’è la malva

La Malva (Malva Sylvestris) è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Malvaceae, originaria di Europa, Asia e Nord America. La pianta ha foglie grandi e dense, con una forma lobata, e fiori di colore viola chiaro. La malva è spesso utilizzata come pianta ornamentale in giardini e parchi, grazie alla sua bellezza e facilità di coltivazione. La pianta è anche nota per le sue proprietà medicinali ed è usata da secoli come rimedio naturale per trattare diversi disturbi e malattie.

2. Proprietà e benefici della malva

La malva contiene molti nutrienti essenziali, tra cui vitamine A, C ed E, zinco, magnesio, ferro e calcio. La pianta è ricca anche di flavonoidi, antociani, acidi fenolici e altri principi attivi che conferiscono alla malva proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antispasmodiche e lenitive. Le foglie di malva sono usate in infuso o decotto per trattare problemi digestivi come colite, stitichezza e gastrite. Inoltre, l’infuso di malva può essere utilizzato come rimedio naturale per la tosse, il raffreddore e l’urticaria.

3. Come utilizzare la malva in cucina

Le foglie di malva possono essere utilizzate in cucina per preparare insalate, minestre e contorni. Sono anche un ingrediente comune nella preparazione di torte salate. Le foglie possono essere anche essiccate e macinate in polvere per aggiungere sapore a piatti saporiti come risotti e minestroni. Inoltre, la polvere di malva può essere aggiunta a latte o tè per conferire un retrogusto dolce ed erbaceo.

4. Controindicazioni della malva

Nonostante i numerosi benefici della malva, l’uso della pianta non è privo di controindicazioni. L’abuso delle foglie o del decotto può portare a nausea o vomito, mentre l’ingestione delle foglie crude può causare irritazione gastrica. Inoltre, alcuni principi attivi presenti nella malva possono interagire con alcuni farmaci prescritti dal medico, quindi è importante parlare con il proprio medico prima di assumere la malva in qualsiasi forma.

5. Come preparare la tisana alla malva

Per preparare un infuso di foglie di malva fresche o secche servono 1-2 cucchiaini di foglie essiccate o 3-4 cucchiai di foglie fresche per tazza d’acqua bollente (250 ml). Lasciar riposare per 10 minuti prima di filtrare e bere. Si consiglia di berne 2-3 tazze al giorno per beneficiarne appieno delle proprietà terapeutiche della pianta.

6. Come assumere la malva per curare alcuni disturbi

Per beneficiarne appieno delle proprietà terapeutiche della pianta si consiglia l’assunzione regolare (per almeno 2-3 mesi) sotto forma di infuso o decotto; oppure si possono assumere capsule o compresse di estratto secco standardizzato di Malva Sylvestris. Per trattare disturbi come il raffreddore o la tosse si consiglia l’assunzione di 2-3 tazze al giorno; per trattare problemi digestivi come stitichezza e colite cronica si consiglia l’assunzione di 3-4 tazze al giorno dopo i pasti principali; mentre per trattare l’irritazione cutanea si consigliano impacchi caldi con infuso o decotto concentrato sulla zona interessata.

La malva è una pianta che può essere utile per trattare diversi disturbi. La sua facile reperibilità ne fa un rimedio naturale accessibile a tutti, che può essere utilizzato come integratore alimentare o come base per preparare unguenti e decotti. Tuttavia, è importante ricordare che, come con qualsiasi altro rimedio naturale, i benefici della malva devono essere confermati con il proprio medico prima di iniziare ad assumerla. Conoscere questa pianta e i suoi usi può aiutarci ad affrontare con maggiore fiducia i problemi di salute che possiamo incontrare.