Il bagno rilassante è fondamentale, importante scegliere il momento e il prodotto giusto

Fare il bagno ha cessato da tempo di essere una normale procedura igienica. I produttori di cosmetici offrono molti prodotti e mezzi che consentono di trasformare il processo di lavaggio in un vero piacere estetico e sensuale.

Vengono utilizzate speciali formule profumate a base di sapone per creare un effetto schiumogeno in acqua. I migliori includono non solo fragranze, ma anche oli naturali, sali minerali ed estratti vegetali. I bagnoschiuma che danno la massima quantità di schiuma e hanno un aroma incredibile https://makeup.it/categorys/22849/ sono creazioni delle marche più famose della cosmetologia.

Fare un bagno nella schiuma non è solo piacevole, ma anche salutare. Questo trattamento deterge perfettamente la pelle e la prepara all’applicazione di prodotti nutrienti, aiuta a rilassarsi, ad allontanarsi dalla frenesia quotidiana e a sintonizzarsi su un’onda positiva. Gli estratti di erbe, oli essenziali e altri nutrienti che compongono la formula forniscono benefici. I motivi principali per fare un bagno rilassante sono: voglia di coccolarsi dopo una giornata di lavoro, alleviare la fatica e lo stress o il bisogno di idratazione e nutrizione della pelle, la necessità di riscaldare e proteggere il corpo durante i raffreddori o la possibilità di combinare i trattamenti dell’acqua con un corso di aromaterapia. Tutti questi vantaggi sono forniti dai componenti utili inclusi in questi cosmetici.

Varietà di bagnoschiuma

La composizione ottimale dipende dal motivo per cui è necessaria la schiuma da bagno e sono diversi casi particolari. I prodotti che hanno un effetto rilassante o tonificante, contengono ingredienti benefici e idratanti, una varietà di oli essenziali, sali minerali, estratti di frutta, bacche o piante come melograno, pompelmo, mirtillo rosso, saturano con componenti utili, aromi e hanno anche un effetto benefico sulla condizione della pelle: rinfrescano e rafforzano, migliorano la circolazione sanguigna e promuovono l’eliminazione delle tossine.

I prodotti al profumo di rosa, lavanda, peonia e altri fiori, oltre al aroma lussuoso, hanno un’utile composizione con oli naturali ed estratti di piante medicinali. Quelli con un effetto calmante e rilassante contengono oli essenziali di conifere: pino, abete, ginepro, hanno un effetto tonico e aiutano a rafforzare il sistema immunitario durante i raffreddori. Esistono anche prodotti con proprietà medicinale, a base di erbe, contengono estratti di camomilla, tiglio e altre piante, hanno un effetto benefico sulla pelle e su tutto il corpo.

Il bagno è il modo più piacevole e più semplice per mantenere la bellezza e la giovinezza. Non è un caso che i saloni di bellezza propongono tanti modi diversi per “tuffarsi magnificamente”: fanghi, fitobagno, persino al cioccolato, ma il solito bagno domestico con sale marino non ha proprietà meno utili. La cosa principale è seguire diverse regole importanti.

Scegliamo il bagnoschiuma

È molto facile usare tali cosmetici. La schiuma liquida deve essere raccolta in un tappo e posta sotto l’acqua corrente. È sufficiente sciogliere in acqua il prodotto sotto forma di sale, latte da bagno o pallina gorgogliante. La temperatura ottimale deve essere di 37-38 ° С. È meglio immergersi in acqua gradualmente: prima le gambe, poi la schiena e il resto del corpo. La procedura non deve durare più di 10-20 minuti. Il momento migliore per fare un bagno con tanta schiuma è la sera, prima di andare a letto. Dopo, si consiglia di tamponare la pelle con un asciugamano morbido e applicare un prodotto per un’ulteriore cura del corpo: crema, yogurt, latte, lozione o olio. Una volta assorbito, è meglio sdraiarsi e riposare, soprattutto se si è utilizzata una schiuma dall’effetto rilassante. Maggiore è la temperatura dell’acqua, minore dovrebbe essere la durata della procedura. L’alta temperatura dell’acqua favorisce il rilassamento, mentre quella più bassa tonifica.

Consigli generali

È necessario basarsi sul tipo di pelle e prestare attenzione alla sua sensibilità a determinati componenti della composizione. I prodotti cosmetici con un effetto lenitivo e rilassante, ad esempio con oli essenziali di lavanda, cacao, estratto di tiglio o camomilla, sono ottimali per l’assunzione di procedure idriche serali e per i bagni mattutini, sono adatti prodotti con oli di agrumi e altri ingredienti tonificanti. Meglio optare per cosmetici a base naturale con una preziosa composizione nutrizionale e oli aromatici.

I medici sconsigliano di fare il bagno più di 2 volte alla settimana. E non bisogna iniziare i trattamenti subito dopo aver mangiato. Il tempo ottimale per il bagno è un’ora prima o un’ora dopo un pasto.