La soglia dei 400 parti sempre più vicina al punto nascita di Polla: in 24 ore nati 6 bambini

Sono 6 i bambini nati all’ospedale di Polla in 24 ore: 3 maschietti e 3 femminucce. Stanno tutti bene insieme alle loro mamme. I bebè sono curati dal personale del reparto di Pediatria guidato dal Primario Teodoro Stoduto, le mamme sono assistite dal personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia guidato dal Primario Francesco De Laurentis.

Nascite, il punto all’ospedale di Polla

Dall’inizio del 2022 le nascite registrate nella struttura ospedaliera del Vallo di Diano sono 370, quindi è sempre più vicina la soglia dei 400 nati. Numeri importanti ed un trend in crescita ormai da tempo che purtroppo fanno comunque ritornare, a fine anno, l’incubo della chiusura del punto nascita. Eppure bisognerebbe tenere in considerazione che: l’ospedale di Polla è una struttura situata in un’area interna, che non può avere i numeri e l’utenza degli ospedali dei grandi centri urbani, ma che ha comunque la capacità di attrarre utenza dall’intera provincia di Salerno e di Potenza.

Numeri importanti e trend in crescita, nonostante qualche criticità legata alla mancanza di personale

Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia sono in servizio 6 medici, ne servirebbero 8. In turno, solitamente, sono in servizio solo due medici (a causa della carenza del personale) che potrebbero garantire solo le urgenze, ed invece non sono mai stati interrotti gli interventi programmati e le visite ambulatoriali. Ed ancora, a testimonianza dell’ottimo servizio reso la mortalità, fortunatamente, è pari a zero.

Anzi, grazie proprio alla presenza della struttura nel territorio, è stato possibile salvare la vita di tanti bambini e bambine e delle loro mamme. Da più parti viene chiesta una nuova deroga non solo per il punto nascita di Polla ma anche per quelli di Sapri e Vallo della Lucania.