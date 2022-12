Galateo: come mangiare gli spaghetti. Ecco il metodo per non sbagliare

Mangiare gli spaghetti, un piatto italiano che ha conquistato il mondo intero, può essere un’esperienza piacevole se si rispettano alcune regole di buona educazione. Seguire il galateo della tavola per servire e gustare gli spaghetti non è solo una questione di educazione, ma anche un modo per apprezzare al meglio il loro gusto. In questo articolo esamineremo come mangiare gli spaghetti nel modo corretto secondo le regole del galateo.

1. Cosa dice il galateo su come mangiare gli spaghetti

Lo sapevate? Anche mangiare gli spaghetti può essere una questione di etichetta e di galateo. Secondo le regole del galateo, infatti, per mangiare gli spaghetti in modo corretto bisogna conoscere alcune semplici regole. Per prima cosa, è importante che la pasta sia ben condita e che non sia troppo bollente, altrimenti si rischia di bruciarsi la bocca; inoltre, anche se spesso sembra impossibile, è bene non usare troppa salsa. Inoltre, è sempre bene che i commensali posizionino correttamente il piatto davanti a loro: mai allontanarlo troppo, altrimenti si potrebbe dare l’impressione di voler terminare velocemente il pasto. La posizione è fondamentale anche per la forchetta e cucchiaio: questi devono essere appoggiati sul piatto in modo da evitare di sporcare o rovinare l’altro piatto.

2. Regole da seguire per mangiare gli spaghetti in modo corretto

Per mangiare gli spaghetti in modo corretto secondo il galateo bisogna innanzitutto prendere un po’ di pasta con la forchetta e avvolgerla attorno alla punta della forchetta in modo da formare una sorta di piccola pallina. Una volta formata la pallina, bisogna portarla alla bocca con la forchetta; non bisogna mai utilizzare il cucchiaio per prendere la pasta e portarla alla bocca. Un altro consiglio utile è quello di non usare troppa forza quando si mangiano gli spaghetti: è meglio usare movimenti dolci e delicati in modo da evitare di spargersi addosso o sui vestiti della salsa. Inoltre, bisognerebbe evitare di fare rumori mentre si mangiano gli spaghetti; questi dovrebbero essere assaporati in silenzio!

3. Come utilizzare correttamente forchetta e cucchiaio

Come abbiamo già detto, la prima regola da seguire è quella di non usare mai il cucchiaio per prendere la pasta dal piatto; quest’ultimo servirà solo ed esclusivamente per raccogliere qualche cucchiaio di salsa che rimane al fondo del piatto dopo aver finito di mangiare gli spaghetti. Anche l’utilizzo della forchetta ha delle regole ben precise: la forchetta va usata solo ed esclusivamente per prendere la pasta dal piatto e portarla alla bocca; non va mai usata come un coltello per tagliare gli spaghetti!

4. Altri consigli utili per mangiare gli spaghetti in modo elegante

Oltre alle regole già elencate, ci sono ancora alcuni consigli utili che vi aiuteranno a mangiare gli spaghetti in modo elegante e corretto secondo il galateo. Innanzitutto, ricordatevi di non intingere i vostri spaghetti nell’olio o nella salsa: questa pratica potrebbe lasciarvi un sapore sgradevole nella bocca o nel naso! Inoltre, ricordatevi di non mescolare troppo i vostri spaghetti con le altre pietanze presenti nel piatto: questa è una pratica molto sconsigliata dal galateo. Infine, ricordatevi sempre di tenere il gomito vicino al corpo mentre mangiate gli spaghetti: questo vi aiuterà a mantenere un atteggiamento elegante ed eviterà che voi o i vostri commensali vi sporchiate con la salsa!

5. Come preparare gli spaghetti per una cena formale

Se state organizzando una cena formale dove servirete degli spaghetti come primo piatto, allora dovrete prestare particolare attenzione alla preparazione della pasta stessa. Prima di tutto, assicuratevi che la pasta sia ben condita ma non troppo bollente: se sarà bollente rischierete di bruciarvi le labbra o farvi male alle mani mentre servite a tavola! Inoltre, fate attenzione a dosare bene la salsa: non mettete troppa altrimenti rischierete di rendere troppo pesante il vostro pasto. Infine, se volete rendere ancora più elegante il vostro pasto, potete accompagnare gli spaghetti con del burro fuso aromatizzato con erbe fresche come rosmarino o salvia: vi assicuriamo che stupirà tutti i vostri commensali.

Gli spaghetti sono uno dei piatti più amati in tutto il mondo. Conoscere e rispettare il galateo può aiutare a rendere la tua esperienza di mangiarli ancora più piacevole. Quindi prenditi il tempo per apprendere le buone maniere, per goderti al meglio questa deliziosa pietanza. Buon appetito.