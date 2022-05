Chi paga il matrimonio? Tradizione e galateo

La grande stagione dei matrimoni è finalmente ricominciata, si possono celebrare di nuovo tranquillamente sia in Chiesa che in Comune.

Quindi se la proposta è arrivata da poco c’è da fare un bel po’ di scelte. Cominciano i preparativi: dalla scelta del vestito, alle partecipazioni di matrimonio, da poter scegliere su www.stampatoespedito.it, la location e le bomboniere poi il viaggio di nozze.

Spesso ci si chiede chi paga il matrimonio, se la famiglia della sposa o dello sposo. Ma in realtà se sono già indipendenti economicamente hanno già un bel gruzzoletto da parte per fare il grande passo.

Ma anni fa non funzionava così; c’erano delle regole rigide a cui attenersi per la divisione delle spese. Erano vere regole tradizionali da rispettare.

Di solito chi paga il matrimonio

Secondo il galateo delle nozze, l’abito bianco lo acquista il padre della sposa, mentre la famiglia dello sposo acquista il vestito del figlio. Alla sposa spetta poi l’acquisto degli abiti delle damigelle d’onore; sta a lei scegliere come devono essere e di che colore. Poi in molte regioni italiane, spetta alla suocera regalare alla futura nuora il velo e il bouquet di fiori.

In genere alla famiglia della sposa spetta il pagamento di partecipazioni, confetti e bomboniere, addobbi, regalo dello sposo e delle damigelle e l’abbigliamento dei paggetti e delle damigelle, se non può provvedere autonomamente la sposa.

Alla famiglia dello sposo, invece, le fedi nuziali, offerta alla chiesa in cui verranno celebrate le nozze, spese del viaggio di nozze.

Queste sono cose legate alla tradizione, in genere attualmente, alcune di queste cose sono spesso regalate, in quanto richieste dagli stessi sposi. Una di queste è senz’altro il viaggio di nozze. Oppure video e foto o bomboniere.

Chi paga il fotografo al matrimonio

Il fotografo al matrimonio è un elemento importante per custodire i ricordi e in genere è pagato dalla famiglia della sposa. Ma come detto sopra, molto spesso i due futuri coniugi lo chiedono in regalo ad amici o altri parenti. Oppure lo pagano con “le buste” che ricevono durante il ricevimento come regalo.

Chi paga il pranzo di matrimonio

Insieme all’abito da sposa, ai vestiti loro e quelli delle damigelle e i paggetti, la famiglia della sposa paga anche il ricevimento. Oggi non si fa caso più a queste usanze; spesso sono gli sposi a pagare tutto o almeno il pranzo da soli, essendo la spesa maggiore.

Oppure lo pagano con le buste ricevute in regalo per il matrimonio. Ci sono alcuni sposi che chiedono direttamente come regalo soldi. In alternativa soldi per il viaggio di nozze, si fa come una vera lista di nozze, ma in agenzia di viaggio oppure una lista di nozze per arredare casa.

Molti sposi oggi vivono già insieme, affrontano la convivenza in una casa già arredata e pagano già un mutuo per l’acquisto. Quindi non gravano sui genitori per queste spese.

Ormai i ragazzi che vogliono sposarsi riescono a mettere i loro soldi da parte e fanno un vero e proprio progetto di vita. Dunque diventano indipendenti economicamente, vanno a vivere insieme, acquistano casa e poi si sposano.

Fanno un matrimonio all’altezza delle proprie possibilità; c’è chi preferisce un matrimonio intimo, chi organizza un semplice ricevimento alternativo in spiaggia, in nave o in qualche altro posto atipico.