I vicoli di Santa Maria di Castellabate in festa: torna la magia dell’evento “Saperi e Sapori”

Uno degli appuntamenti più attesi del Natale a Santa Maria di Castellabate, torna a rivivere nei vicoli più caratteristici del paese. Dopo tre anni di annullamenti, causa Covid, l’evento “Saperi e Sapori di un antico borgo marinaro”, organizzato dall’“Associazione Socio Culturale Raffaele Tortora”, accende le feste natalizie con una doppia serata da non perdere, il 28 e 29 Dicembre a partire dalle ore 19.00 in Via Pagliarola.

“Saperi e Sapori di un antico borgo marinaro”: l’evento

In una magica atmosfera natalizia, creata per l’occasione, tra musiche e canti popolari, vi sarà la possibilità di conoscere e gustare i saperi e i sapori tradizionali del borgo marinaro di Castellabate.

In una delle strade più antiche del paese, si alterneranno pietanze tipiche locali e tante band che animeranno le due serate di Saperi e Sapori.

Il programma

Si parte il 28 Dicembre, con il suono dei vinili degli “Assumma Sound“, l’allegria della “Paranza Picentina” e le musiche dei “Sibbenga Sunamo”.

La seconda serata invece, il 29 Dicembre, prevede il bis della “Paranza Picentina” e la voce di Piera Lombardi.

Non mancherà durante Saperi e Sapori neanche l’intrattenimento per i più piccoli, con la partecipazione di “Home Party” e le storie magiche di serene e pescato.