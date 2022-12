Natale: tombolate per tutti, burattini, musica e mercatini tradizionali: il Comune di Futani svela il programma degli eventi

Un susseguirsi di eventi natalizi che quest’anno, dopo due anni di stop, hanno il sapore della normalità. Anche il Comune di Futani ha il stilato il programma completo degli eventi «Borgo in Festival»

Ecco il programma completo degli eventi a Futani

Domani, 21 dicembre, è in programma alle ore 10:00 presso l’aula consiliare, la fese conclusiva del Premio Maturità dedicato a Fedele Cuda, in memoria del suo attaccamento al territorio cilentano. Si proseguirà il 24 dicembre, alle ore 19:00, con l’accensione del fuoco e il tradizionale aperitivo di Natale.

Nel salone della Pro Loco, è in programma per il giorno 26 alle 18:00, una tombolata per bambini; un Natale a misura di bambino, il 27 dicembre, sempre nel salone della Pro Loco, ci sarà la proiezione di un film per bambini.

Il 28 sarà la volta di una tombolata per tutti, il piacere dello stare insieme e condividere momenti felici nel segno dello spirito natalizio, il 29 dicembre alle 18:00 nella Scuola Primaria il ricordo di Liliana Lamanna.

Ci sarà spazio per lo spettacolo dei burattini il 30 dicembre, mercatini con rassegna e degustazioni di vini del Cilento. In programma anche il tradizionale concerto di Capodanno, il 2 gennaio e iniziative anche per l’arrivo della Befana e animazione per tutti i bambini.

Sinergia tra Ente e Associazioni locali

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Futani, in collaborazione con la Pro Loco Futos, Associazione Futani insieme, in sinergia con la Protezione Civile Gruppo Lucano di Futani.