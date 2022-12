Consiglio comunale fiume ad Agropoli: 28 i punti all’ordine del giorno

Sarà un consiglio comunale fiume quello convocato per domani, 28 dicembre, ad Agropoli. Ben 28 i punti all’ordine del giorno, gran parte dei quali sono rappresentati da interrogazioni e mozioni dell’opposizione e in particolare dei consiglieri Raffaele Pesce e Massimo La Porta.

Gli equilibri in consiglio comunale

Nessun intervento, invece, da parte di Elvira Serra e Bruno Bufano. Se quest’ultimo però in consiglio comunale molto raramente ha fatto ascoltare la sua voce, il silenzio di Elvira Serra (molto attiva nelle precedenti sedute) sembra confermare le voci di un avvicinamento alla maggioranza.

Nei giorni scorsi il presidente del consiglio comunale, Franco Di Biasi, si era affrettato a smentire questa ipotesi. Ma proprio il suo intervento non aveva fatto altro che aumentare i sospetti, tant’è che la diretta interessata aveva glissato sostenendo che al momento erano solo voci, ma senza smentire categoricamente questa opportunità, nonostante la scorsa campagna elettorale avesse fortemente criticato l’attuale gruppo di maggioranza.

La posizione di Elvira Serra

Ora Elvira Serra potrebbe cedere alle avances proprio degli esponenti dell’attuale amministrazione, probabilmente interessati più al suo sostegno in vista di un eventuale ritorno alle urne che alla volontà di integrarla nella squadra amministrativa. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. Se ciò dovesse accadere bisognerebbe capire come si muoverà il suo elettorato che l’aveva identificata come espressione anti-sistema. Perdere consenso significherebbe rischiare anche la rielezioni in consiglio comunale.

Il consiglio comunale

L’assise, intanto, domani affronterà i seguenti argomenti:

1) Comunicazioni del Sindaco;

2) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su lavori Determina n. 1298 del 29/09/2022;

3) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco sulla SP184 Porto-Trentova e promontorio Rupe;

4) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco ed Assessori di competenza su Organi consultivi dell’Ente;

5) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco e all’Assessore al Turismo su “Borgo di Babbo Natale” – Deliberazioni G.C. n. 308 del 25/10/2022 e n. 405 del 28/11/2022;

6) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su Flag Cilento Mare Blu – Percorso didattico naturalistico ed eco-museale, progetto FEAMP 2014/2022;

7) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su Pala Di Concilio – Opere del Maestro Andrea Guida;

8) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su servizio mensa scolastica nell’istituto comprensivo “Gino Rossi Vairo”;

9) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su evento organizzato dall’Associazione ‘Molo-Trentova’ presso il Palagreen;

10) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su intervento del consigliere Michele Pizza nella seduta C.C. del 10/12/2022;

11) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi – personale con lavoro somministrato;

12) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su adozione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO);

13) Mozione del Consigliere Massimo La Porta su sdemanializzazione e declassificazione di relitti stradali censiti al catasto terreni del Comune di Agropoli;

14) Mozione del Consigliere Massimo La Porta su Unione dei Comuni – Affidamento del Comune di Agropoli per la gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’, trasporto, conferimento dei rifiuti agli impianti di destinazione e smaltimento e/o recupero;

15) Mozione del Consigliere Raffaele Pesce su devoluzione gettoni di presenza 2023 e richiesta devoluzione delle indennità del Presidente del Consiglio, del Sindaco e della Giunta per il mese di gennaio 2023 agli alluvionati con fascia ISEE bassa;

16) Approvazione verbali sedute precedenti;

17) Variazione di bilancio di previsione armonizzato 2022/2024 adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 412 del 30/11/2022 – ratifica;

18) Variazione di bilancio di previsione armonizzato 2022/2024 con applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione (art. 175 comma 3 lett. c) D. Lgs. N. 267/2022) adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 433 del 13/12/2022 – ratifica;

19) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche: Art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.;

20) Disciplinare per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei Regolamenti comunali ad opera degli agenti accertatori comunali – approvazione;

21) Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1) lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000. Sentenza n. 1088/2022 del 10 agosto 2022 – RG n. 988/2021 – Rep. n. 999/2022 del 10 agosto 2022 – Corte d’Appello di Salerno – I° Sez. civ. – Società M.G. Costruzioni Srl;

22) Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1) lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000. Sentenza n. 1332/2019 del 27 settembre 2019 – RG n. 767/2019 – Rep. N. 1268/2019 del 27 settembre 2019 – Corte d’Appello di Salerno – V Sez. civ. – Marino Raffaele;

23) Art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. 267/2000 – Servizio TPL aggiuntivo ‘servizio urbano area mercatale’ – Cosat a.r.l.;

24) Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1) lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, derivato da interventi di somma urgenza resisi necessari per le eccezionali avversità atmosferiche del giorno 19 novembre 2022;

25) Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;

26) Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.;

27) Esproprio dei terreni destinati alla realizzazione della parrocchia della Madonna del Carmine. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000;

28) Recesso affidamento all’Unione dei Comuni del Servizio di Igiene Urbana.

Qualora tale seduta dovesse andare deserta il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli il giorno 30 dicembre 2022, alle ore 09.00, per discutere Lo stesso ordine del giorno.