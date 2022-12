Riconteggio schede elettorali ad Agropoli: tutto rinviato al 2023

Sarà completato soltanto a gennaio il riconteggio delle schede elettoreali ad Agropoli. Le oprazioni sarebbero dovute terminare ieri, martedì 20 dicembre, ma a causa dell’indisponibilità della sala della Prefettura dove erano in corso le attività è stato necessario rimandare le operazioni al 13 gennaio.

Riconteggio schede elettorali ad Agropoli: la situazione

Restano ancora da esaminare 5 sezioni su 19. Fin ora sono state confermate le incongruenze già evidenziate dalla commissione elettorale. Addirittura sarebbe emerso un quadro più grave rispetto a quello inizialmente prospettato. Proprio per questo i legali del gruppo di minoranza Liberi e Forti starebbero per presentare al Tar ulteriori documenti a sostegno della necessità di tornare alle urne.

La stessa Prefettura potrebbe sottolineare la necessità di fare ulteriori verifiche sulle schede nulle dalle quali pure è emersa una interpretazione anomala di alcune preferenze.

La prossima udienza

L’8 febbraio (se non ci saranno altri rinvii) i giudici dovranno esaminare quanto emerso dai verbali della Prefettura e prendere una decisione sulla richiesta dei legali del gruppo di minoranza.

La decisione del Tar non sarà definitiva poiché l’amministrazione comunale potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato e guadagnare tempo anche per rilanciare un’azione amministrativa che fin ora non ha convinto.