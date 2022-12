«100 anni di Pasolini», a Caselle in Pittari un tributo al protagonista indiscusso della cultura italiana

È in programma per domani, 28 dicembre alle ore 18.00, la presentazione ufficiale del Volume “ABCip – Piccolo Dizionario del Dialetto Caselle”.

Gli interventi

Sarà un modo per dimostrare l’importanza basilare del dialetto nella nostra società. In tal senso, il dialetto è un bene culturale immenso, deve essere tutelato e preservato, sempre, e mai discriminato, perchè ci indica il legame con le nostre radici, come rappresentazione della memoria storica e della tradizione di ogni comunità.

Incontro con le autrici Elisabetta Giudice e Annarita Ettorre. Sarà l’occasione per discutere sull’essenza del dialetto come momento di partecipazione, condivisione e di identità personale, analizzando il profondo senso del tema esistenziale del linguaggio.

A Caselle un tributo al più grande protagonista della cultura italiana

Al termine dell’incontro, alle ore 20.00, si svolgerà lo spettacolo “100 Anni di Pasolini”, una performance esistenziale di Matteo Fratarcangeli nel Centenario dalla Nascita di Pier Paolo Pasolini.

Un giusto tributo e doveroso riconoscimento a un grande protagonista indiscusso della cultura italiana del 900.