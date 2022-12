Cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini: nel Cilento omaggio con una mostra

A cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (5 marzo 1922) il Cilento celebra il grande regista, sceneggiatore, poeta e scrittore scomparso il 2 novembre del 1975. Ha preso il via nel comune di Santa Marina, infatti, una mostra che ha fatto già tappa in grandi città italiane come Roma, Udine e Avellino.

La mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini

In esposizione quaranta opere di trenta artisti provenienti da varie regioni italiane ed anche dall’estero. Diversi gli stili adottati: astratto, informale, figurativo, degli espositori, artisti di formazione accademica.

La mostra a Policastro Bussentino, voluta da Cilento Cultura in Movimento e dal professore Enzo Angiuoni-Arteuropa, con il Patrocinio del Comune di Santa Marina, segue un’analoga iniziativa, ‘Omaggio a Totò’ tenutasi qualche anno fa a Roccagloriosa ed arrivata poi, alle Fiere del Turismo di Milano, Napoli e Paestum.

Le finalità dell’evento

Sono queste le finalità dell’iniziativa: attraverso la bellezza dell’arte, creare occasioni di conoscenza, di crescita e di valorizzazione del territorio. Tutto ciò attraverso un omaggio ad uno dei più grandi intellettuali italiani del ‘900.

La mostra ha preso ufficialmente il via lo scorso 8 dicembre e si concluderà il 12 dicembre presso il cineteatro Tempio del Popolo di Policastro Bussentino.