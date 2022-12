Tradizioni nel Cilento, prepariamo gli «scauratielli»

Gli scauratielli sono un pezzo di cultura radicata sul territorio cilentano, la preparazione di questi dolci è tramandata da un rituale degli antichi greci che nel giorno del solstizio d’inverno omaggiavano gli Dei con dei dolci al miele molto simili a questi è per l’impasto è per la forma che riporterebbe alle due lettere alfa e omega (prima ed ultima nell’alfabeto greco) a voler indicare la fine e l’inizio di un nuovo ciclo temporale. Si pensa pertanto siano risalenti al VI – VII secolo A.C. epoca della fondazione di Paestum.

Un dolce tipico simbolo del Natale, ma che viene riproposto anche nel corso delle lunghe sere estive durante le sagre o manifestazioni che mettono in risalto le bontà enogastronomiche del Cilento. Ora ti svelerò come preparali e come renderli morbidi e gustosi, pochi ingredienti per un risultato eccellente.

Gli ingredienti

500 ml di acqua

400 gr di farina

Scorzette di agrumi

50 gr di burro oppure olio

30 gr di zucchero

10 gr di sale

1/2 bicchiere di sambuca

miele q.b.

Procedimento:

In una pentola mettiamo l’acqua il burro, le scorzette (che andremo a togliere dopo 5 minuti di bollitura),lo zucchero e la sambuca.

Portiamo a bollore e aggiungiamo la farina a pioggia in una sola volta con il sale, giriamo energicamente con una spatola finché l’impasto non si stacca dalle pareti della pentola, (sarebbe preferibile l’utilizzo di una pentola dal fondo spesso altrimenti rischiamo che bruci).

Lavoriamo così l’impasto per circa 10 minuti. Su di una spianatoia versiamo qualche goccia di olio per rendere il piano non appiccicoso, e lavoriamo un po’ l’impasto a mano.

Formiamo dei cordoncini di circa 13 cm e diamogli le famose forme di alfa ed omega. Friggiamo in abbondante olio bollente e versiamo sugli scauratielli il miele precedentemente riscaldato.

A piacere decoriamo con dei confettini colorati o scagliette di cioccolato fondente.