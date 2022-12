Da Agropoli alle reti Rai: Babbo Natale e un’altra identità misteriosa ospiti di una trasmissione di successo di RaiUno, ecco quale

Il Babbo Natale d’Italia arriva sul piccolo schermo e lo fa nel giorno del Santo Natale. Da Agropoli al Teatro delle Vittorie per partecipare al programma di punta del preserale di Raiuno.

Si tratta della trasmissione «I Soliti Ignoti-il ritorno» condotto da Amadeus. Babbo Natale ha abbandonato, per un giorno, la sua dimora del mese di dicembre. Santa Claus, infatti, vive nel bellissimo Castello Angioino Aragonese di Agropoli, insieme agli Elfi, suoi fantastici aiutanti, e circondato dall’affetto di tutti i bambini che stanno popolando la sua casa in questi giorni che precedono il Natale.

I concorrenti riusciranno a scoprire il suo «mestiere»? Noi crediamo proprio di si. Non è il primo attestato di stima e affetto che Babbo Natale «cilentano» riceve. Si stanno registrando boom di presenze presso il Borgo storico agropolese, tantissimi sono gli Hotel sold out per visitare il Villaggio incantato, la fabbrica dei giocattoli, la sala del Trono, attraversando la sala degli orologi.

Boom di turisti al Villaggio di Babbo Natale ad Agropoli

Da anni, il Villaggio di Babbo Natale, attira cittadini e turisti, neanche Amadeus è rimasto indifferente alla grande popolarità del Santa Claus «agropolese» invitandolo nella sua trasmissione e regalando un’oretta di magia a tutti i bambini che, nella sera di Natale, si sintonizzeranno su Raiuno.

Il giorno di Santo Stefano, sempre su Raiuno ai Soliti Ignoti, arriverà un altro personaggio proveniente dal Villaggio di Babbo Natale, chi sarà? Non ci resta che sintonizzarci sulla rete ammiraglia Rai e goderci lo spettacolo.

Sarà, certamente, un modo per valorizzare e promuovere, ancora una volta, le bellezze di Agropoli, del Cilento e valorizzando il patrimonio artistico e culturale del suggestivo Castello Aragonese, viaggiando sempre più nell’ottica della destagionalizzazione degli eventi.

Appuntamento, quindi, su Raiuno il 25 e 26 dicembre alle 20:40 circa con I Soliti Ignoti.