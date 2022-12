Un istituto professionale per servizi socio – sanitari: Comune punta su nuova offerta formativa

Una nuova offerta formativa per gli studenti di Buonabitacolo. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Guercio, infatti, è pronta a chiedere l’attivazione di un istituto professionale per i servizi socio – sanitari.

Un istituto per i servizi socio – sanitari: l’iniziativa

Questo pomeriggio, 22 dicembre alle ore 19.30, presso l’aula consiliare del Comune di Buonabitacolo si terrà il Consiglio comunale. L’assise, tra i vari argomenti, dovrà trattare l’adozione e i relativi provvedimenti per l’attivazione della superiore. L’indirizzo di studio richiesto sarà appunto un istituto professionale per i servizi socio – sanitari.

I motivi della richiesta

“Un argomento – ha dichiarato il sindaco Giancarlo Guercio – su cui stiamo fortemente lavorando di concerto con la Dirigente scolastica Antonietta Cantillo e che auspichiamo possa essere preso in seria considerazione dal Provveditorato agli studi di Salerno.

Sarebbe un risultato importante per il nostro comune che vedrebbe per la prima volta attivato un ciclo scolastico secondario superiore.

Sul tema faremo una intensa attività promozionale in modo da raggiungere il numero minimo richiesto per avviare la procedura di attivazione dell’istituto”.

L’indirizzo di studio

I diplomati presso un istituto professionale di Servizi socio – sanitari”, hanno le competenze necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio – sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere biopsico-sociale.

In tali scuole primario è lo studio della psicologia e delle metodologie operative, ma non viene trascurata la preparazione nelle materie comuni quali l’italiano, l’inglese e la matematica.

Alla fine dei cinque anni il diploma dei servizi socio-sanitari permette l’accesso a tutti gli indirizzi universitari ed a al mondo del lavoro.