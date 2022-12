Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre, per gli Ariete è un periodo di recupero. Bene anche per gli scorpioncini

Ci avviciniamo al weekend e anche al Natale, siete pronti? Se siete curiosi di scoprire cosa prevede Paolo Fox per il fine settimana, continuate a leggere qui e scoprirete tutto sulle stelle, cosa prevedono e cosa ci aspetta.

Ariete:

E’ un periodo di recupero. Entro l’inizio del nuovo anno risolverai molti fastidi. Nonostante la settimana non inizi proprio come desideri porta pazienza presto tutto si aggiusterà.

Toro:

E’ da almeno 24 ore che sei un po’ agitato, ci sono tensioni da tenere sotto controllo. Il consiglio è quello di non farsi prendere dal nervosismo.

Gemelli:

Non bisogna assolutamente limitare il pensiero a questa giornata perchè la prossima settimana è ricca di soddisfazione per te sia a livello professionale che sentimentale.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che inizia una fase di grande positività, ne hai davvero bisogno visto che le ultime quattro settime sono state molto difficili.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che quello che state vivendo è un periodo un po’ pesante. Questi giorni di fine dicembre, però, devono rappresentare assolutamente un nuovo inizio in arrivo del 2021.

Vergine:

La Luna è positiva, sembri decisamente più disponibile. Situazione eccellente nel settore lavorativo visto che finalmente i tuoi sforzi sono stati riconosciuti.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che la giornata di domani non sarà per niente eccezionale, ma state tranquilli si tratta di una situazione momentanea. I giorni centrali della settimana saranno decisamente positivi.

Scorpione:

Grandi emozioni per chi ci sa fare. Non solo questo cielo può portare eventi fortunati ma in campo sentimentale potrebbero esserci grandi novità, in particolare per i single.

Sagittario:

So che ti piace avere contatti con altre città e soprattutto frequentare gente che non la pensa come te, questo ti arricchisce e ti fa sentire vivo. E allora sfrutta i prossimi giorni per fare nuovi piacevoli incontri che potrebbero portare benefici sia a livello personale che professionale.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che sono concluse le ostilità planetarie, resta solo il grande desiderio di rimettere in gioco tutta la tua vita sia per quanto concerne il lavoro che per quanto riguarda i sentimenti.

Acquario:

Non è una giornata facile quella di domani, sei molto stanco, per fortuna questo non incide sui tuoi rapporti personali a meno che tu non ti faccia prendere dal nervosismo.

Pesci:

Se ti lascia andare all’istinto quella di domani sarà la giornata migliore per ottenere risultati. A volte sei molto riflessivo e questo non ti lascia la libertà di provarci anche se in fondo pensi di potercela fare.