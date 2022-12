Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre. Ariete controlla i tuoi affetti e fidati di più. Per i Pesci, opportunità di lavoro

Come sempre vi proponiamo l’oroscopo, segno per segno, attraverso le previsioni del nostro amato Paolo Fox. Il weekend è ancora lontano, ma questa è la settimana più magica dell’anno, ci avviciniamo al Natale, ma anche alla fine dell’anno e quindi siamo tutti curiosi di scoprire cosa ci riserverà il nuovo anno.

Ariete: sul lavoro, potreste avere qualche discussione con qualche collega o addirittura con il capo, cercate di mantenere tranquilli i toni, anche se avete ragione.

Toro: per le coppie si prospetta una giornata molto positiva, con momenti di intesa e di grande passione.

Gemelli: sarà una giornata sopra la media, rispetto alle altre, nonostante qualche momento di stress che però riuscirete a gestire al meglio.

Cancro: sarà una giornata ottima dal punto di vista sentimentale, soprattutto se siete in coppia, vivrete in serata momenti di grande romanticismo e passione.

Leone: il lavoro potrebbe portarvi qualche pensiero di troppo o qualche nervosismo, cercate di consolarvi e di distrarvi organizzando un’uscita con gli amici.

Vergine: cercate di evitare le discussioni inutili, soprattutto con il partner. Distraetevi magari parlando con qualche amico fidato.

Bilancia: giornata di ripresa se i giorni scorsi avete avuto qualche problema. Sarete sicuramente più sereni e avrete molta più voglia di fare.

Scorpione: il vostro umore sarà in netto miglioramento durante la giornata e questo vi permetterà di fare molte più cose.

Sagittario: allontanatevi e prendetevi una pausa dalle persone che non vi fanno stare bene e vi rendono nervosi. Starete sicuramente molto meglio.

Capricorno: starete molto bene sul lavoro, riuscirete a raggiungere degli obiettivi importanti. Serata di passione per le coppie e opportunità di incontri per i single. Approfittatene!

Acquario: giornata tutta da dedicare all’amore, in tutte le sue sfumature. Potrete godervela anche se non siete in coppia.

Pesci: sarà una giornata dai dedicare ai piccoli e grandi progetti. Se potete, concedetevi una gita fuori porta, scegliendo con cura chi vi accompagnerà.