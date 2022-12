Sp184 ad Agropoli: al via un primo intervento tampone

Al via la messa in sicurezza del costone roccioso adiacente la Sp184, la strada che collega il porto di Agropoli con Trentova. Ad eseguire le opere la Provincia di Salerno che ha stanziato circa 129mila euro.

I lavori sulla Sp184 ad Agropoli

Il progetto prevede la predisposizione di una rete paramassi al fine di evitare nuovi distacchi di roccia che rischiano di finire sulla sottostante strada carrabile. Prima, però, si procederà al disgancio dei pezzi di roccia pericolanti e alla pulizia dell’area. Quindi verranno rimossi i blocchi in cemento presenti sulla carreggiata.

Un intervento tampone che non risolve le criticità dell’arteria che sta franando anche lato mare provocando il dissesto della strada e del marciapiede.

Il commento

«Ringraziando la Provincia di Salerno e il presidente Franco Alfieri – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – questa mattina sono finalmente iniziati i lavori per liberare la strada che costituisce collegamento tra la baia di Trentova e il porto dai massi in cemento che persistono sulla strada lato monte, dopo aver messo in sicurezza il costone. I new jersey vennero installati nel 2017 a seguito di crolli di alcune grosse pietre al suolo, in attesa di un intervento. Nel giro di poche settimane sulla strada verrà ripristinato il doppio senso di circolazione su tutto il tratto e nel contempo la ditta opererà per salvaguardare gli utenti da nuovi crolli, tramite l’apposizione di una rete metallica sul costone, a protezione della carreggiata. Ovviamente ci si sta impegnando per reperire i fondi utili ad una messa in sicurezza completa di una delle più panoramiche arterie, che offrono una vista mozzafiato tra il porto e il mare cristallino di Trentova. Ne approfitto infine per comunicare che è stato intanto ripristinato il muro posto a confine di via Belvedere. Era crollato a seguito del maltempo di fine settembre scorso».