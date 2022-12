Ritorna «l’originale tombola vivente a San Marco di Castellabate». Ecco l’appuntamento

La tombola è uno dei giochi tradizionali del Natale. Lo sanno bene a San Marco di Castellabate dove ormai da alcuni anni questo gioco diventa “Vivente”. L’appuntamento è in piazza Comunale, il prossimo 30 dicembre. L’iniziativa, giunta al settimo anno (per due anni a causa della pandemia è stata annullata), è ideata dall’associazione Vivi San Marco. I volontari in questi giorni hanno già animato la frazione costiera di Castellabate con una serie di iniziative per i bambini e loro famiglie.

La tombola vivente

La Tombola Vivente non è solo un gioco, ma una serata speciale, in cui la musica, le degustazioni di prodotti tipici e ovviamente l’allegria tipica delle feste natalizie, faranno da cornice

“L’evento – ha commentato Antonino Spinelli, presidente dell’Associazione – come ogni anno, coinvolgerà giovani e meno giovani, perché questo è lo spirito del Natale, stare insieme e condividere. E questo è anche lo spirito con cui da anni portiamo avanti le nostre iniziative. La Tombola Vivente, che per primi abbiamo portato sulle piazze del nostro territorio, è per noi il fiore all’occhiello delle nostre iniziative. E’ come ricreare in piazza l’atmosfera casalinga di una tombolata, ma amplificandola”.

La Tombola Vivente, come gli anni precedenti, è organizzata in due turni, uno alle 18:30 e l’altro alle 20:30.

Anche quest’anno, oltre ai premi tipici della tombola, saranno premiati lo “sfigato”, il “fortunato” e il “super fortunato” che vincerà un super premio (uno per ogni giro di tombola) per due persone che verrà svelato nel corso della serata.