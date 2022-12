Natale, tempo di giochi. Ecco quali sono quelli da fare in famiglia e con gli amici

In questo periodo di feste, cosa c’è di meglio che riunirsi con la famiglia e gli amici per trascorrere del tempo insieme? Perché non scoprire i giochi tradizionali di Natale che si possono fare in famiglia o con gli amici? Ecco alcuni giochi divertenti ed eccitanti per trascorrere una memorabile serata natalizia con la famiglia e gli amici.

1. Natale: il tempo dei giochi.

Natale è un periodo di festa che, in tutto il mondo, viene celebrato con allegria e buonumore. Una delle tradizioni più importanti di questo periodo è quella di riunirsi in famiglia o con amici per giocare insieme. I giochi tradizionali sono un modo divertente e coinvolgente per trascorrere le serate di Natale. Ne esistono di vari tipi, alcuni antichi e altri più recenti ma ugualmente divertenti, che possono coinvolgere sia grandi che bambini. In questo articolo discuteremo alcuni dei giochi tradizionali più popolari da fare durante il Natale.

2. Tombola: storia

La tombola è un gioco molto antico che risale all’inizio del XVI secolo. Originariamente si chiamava “Lotto” ed era un gioco molto popolare in Italia, ma oggi è diffuso in tutto il mondo. Il gioco consiste in una serie di cartelle numerate, ciascuna con 15 numeri diversi da 1 a 90. Il vincitore è colui che estrae i numeri indicati sulla propria cartella in sequenza crescente.

3. Regole e consigli per giocare

La tombola può essere giocata da due a dieci persone. Per iniziare si dovrebbe distribuire una cartella a ciascun partecipante. Si possono anche acquistare cartelle di tombola appositamente stampate per questo scopo, oppure crearle da soli usando fogli di carta. Una volta distribuite le cartelle, si dovrà estrarre un numero alla volta da un mucchio di tessere numerate da 1 a 90 (simili a quelle della lotteria). Ogniqualvolta viene estratto un numero corrispondente ad un numero presente sulla cartella di qualcuno, quel giocatore dovrà gridarlo a voce alta e segnarlo sulla propria cartella.

4. Mercante in fiera: storia

Il Mercante in Fiera è un altro antico gioco di Natale molto popolare, soprattutto nel nord Italia ma ormai diffuso in tutta Italia. Si tratta di un gioco basato sull’astuzia e la fortuna, dove ognuno deve cercare di fare affari per ottenere il maggior profitto possibile. La storia del Mercante in Fiera risale almeno al XVII secolo, quando si ritiene che sia stato inventato a Venezia.

5. Regole e consigli per giocare

Questo gioco richiede da tre a sei giocatori ed è molto semplice da imparare e divertente da praticare. Prima di iniziare si dovranno preparare le monete d’oro: si tratta di pezzi di carta con su scritto “moneta d’oro”, che verranno poi usati come valuta durante il gioco. Per cominciare, i giocatori dovranno prendere turno nell’estrazione di una moneta d’oro dal mucchio e piazzarla sul tavolo al centro del gruppo. Questa moneta rappresenterà l’oggetto da scambio tra i partecipanti; ad ognuno sarà poi dato l’opportunità di fare offerte agli altri partecipanti per acquistare la moneta d’oro con le proprie monete d’oro o con altri oggetti che decideranno tra loro come pagamento.

6. Giochi di società: alcune tra le più divertenti

I classici giochi di società sono sempre un modo divertente e coinvolgente per passare il tempo durante le serate festive natalizie in famiglia o con gli amici. Tra i più popolari c’è Scacchi, conosciuto come il “gioco degli dei”; Quizzone Natalizio, il perfetto intrattenimento per mettere alla prova la cultura generale della famiglia; Dama, un classico intramontabile; Monopoli, forse il più famoso tra i giochi di società; Dominos, che ha origini antichissime; Trivial Pursuit, adatto a chi ha voglia di mettersi alla prova con domande difficili; Taboo, per divertirsi cercando parole alternative; Risiko!, l’immancabile strategia militare; e infine Cluedo, l’enigmatico thriller sotto forma di gioco da tavola!

7. Giochi con le carte: una tradizione antica

I giochi con le carte sono un’altra tradizione molto antica ed è ancora molto popolare tra grandi e bambini. Tra i più divertenti c’è Uno, che ha regole semplici ma richiede astuzia e tattica; Poker Texas Hold’em, forse il più famoso tra i vari tipologie di poker; Briscola, un classico italianissimo facilissimo da imparare ma difficilissimo da padroneggiaer; Burraco, la versione italiana del Canasta; Sette e mezzo spagnolo; Burraco Reale; Scala 40; L’Oca; Tressette a quattro manche; Scopa d’Assi; Truccato; Solitario; Skip-Bo e tanti altri ancora!

8. Altri giochi di Natale: suggestione ed idee

Infine non possiamo dimenticare i classicissimi Indovina Chi?, Forza 4 gigante (con tanto di griglia gigantesca!), Bingo (divertente anche tra adulti!), Memory Game (in versione super tecnologica!), Puzzle (da fare insieme!), Dadi (tuttavia non adatti a bambini piccolissimi), Slittino (per scendere veloci), Letteralmente (indovinate parole usando le lettere date), Word Spin (leggere parole prima che finiscano) e via discorrendo.

I giochi tradizionali di Natale sono un’ottima idea per trascorrere del tempo in famiglia o con gli amici durante le vacanze. Si possono scegliere giochi che richiedano una certa abilità, come il lancio dei dadi, oppure giochi più casual come le carte da gioco. Inoltre, i giochi di Natale possono essere un modo divertente ed economico per rallegrare le festività. Quindi, prendete un po’ di tempo queste vacanze e divertitevi con i giochi tradizionali di Natale.