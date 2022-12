Alunne del “Cenni-Marconi” realizzano cuffiette per la sala operatoria e le donano ai sanitari del San Luca

Natale è anche solidarietà. Lo sanno bene gli studenti dell’IIS Cenni Marconi di Vallo della Lucania (indirizzo Moda) che hanno voluto compiere un atto in favore di chi combatte ogni giorno per salvare delle vite come segno di riconoscenza.

Cuffiette per la sala operatoria in dono ai medici del San Luca

Le alunne hanno donato ai dirigenti, medici e agli operatori sanitari dell’Ospedale “San Luca” delle cuffiette per la sala operatoria. Una iniziativa che ha visto la preziosa collaborazione delle docenti Montano e Spinelli.

Il progetto degli studenti vallesi per gli operatori sanitari del “San Luca”, rientra nell’ambito P.O.N intitolato “il corso moda per l’ospedale”. Le allieve del Cenni Marconi si sono dedicate con interesse a passione a preparare le cuffiette per la sala operatoria.

Il Direttore Sanitario, dr. Adriano De Vita, entusiasta e grato per l’iniziativa ha auspicato una futura collaborazione con l’IIs Cenni Marconi nel più ampio progetto di sinergia tra istituzioni e territorio.

Le attività del Cenni Marconi

La realizzazione di cuffiette per la sala operatoria del San Luca è soltanto una delle iniziative che ha visto protagonisti gli studenti del Cenni Marconi. Le allieve dell’indirizzo moda già in passato hanno collaborato con enti e istituzioni locali.