Premio «Maturità»: a Futani l’evento conclusivo in memoria di Fedele Cuda e del suo attaccamento al territorio

Sabato 21 dicembre 2022 alle ore 10:00, si terrà a Futani, presso l’Aula consiliare del Comune, la cerimonia conclusiva del Premio “Maturità” dedicato a Fedele Cuda.

Il Premio rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado

La moglie e i figli hanno istituito questo Premio per tenere vivo il ricordo di Fedele Cuda. Ogni anno, l’allievo di Scuola Superiore residente a Futani che abbia conseguito il migliore risultato all’Esame di Maturità riceverà come riconoscimento la somma di euro 500,00 per l’iscrizione all’Università o per l’inserimento nel mondo del lavoro. Durante la premiazione verranno lette le poesie degli alunni di Scuola Elementare e Secondaria di 1° Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Futani considerate più meritevoli da una Giuria, con l’assegnazione di un “buono spesa” per libri di lettura.

Chi è Fedele Cuda

Il Premio Maturità in memoria di Fedele Cuda nasce dal desiderio dei sig. Gasbarro Angela,

Mattia e Michele Cuda di ricordare un cittadino di Futani che ha lasciato una viva testimonianza di

attaccamento al territorio.

Le finalità

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Futani e l’Istituto Comprensivo Statale di Futani al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio e per incentivare la prosecuzione degli studi nonché per promuovere la crescita culturale della Comunità, istituita la Borsa di Studio in favore degli studenti residenti nel Comune di Futani, che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 2021-2022.