Rigenerazione culturale e sociale: Futani partecipa all’avviso pubblico

FUTANI. Manifestazione d’interesse per l’adesione ad un progetto pilota volto alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati.

Nello specifico, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aniello Caputo, intende partecipare all’avviso pubblico indetto dal Ministero, nell’ambito di 21 progetti rigenerativi, ciascuno pari a 20 milioni di euro, che chiede le candidature di borghi entro il 15 marzo 2022.

Ecco come e quando presentare la domanda

Le domande di candidatura, dovranno pervenire entro e non oltre il 14 febbraio 2022 alle ore 12:00. Per quanto riguarda le valutazioni, saranno assegnati i seguenti punteggi:

ALTO- da 25 a 50 punti

MEDIO- da 10 a 25 punti

BASSO- da 0 a 10 punti

I soggetti interessati, dovranno esprimere la propria manifestazione d’interesse, inviando la candidatura, compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune; al seguente indirizzo: Comune di Futani, Corso Umberto I, 84050 PEC protocollo@pec.comune.futani.sa.it

Le finalità

Possono aderire al progetto, Enti, organizzatori e imprese operanti nel campo della formazione e della ricerca, promozione turistica, culturale, ricettività e ristorazione e ancora, settore agro-trasformazione, artigianato tipico; privati cittadini proprietari di immobili da destinare a servizi di ristorazione, cittadini possessori di giardini e orti, per ospitare attività di progetto.

Il progetto, si inserisce nell’ottica della strategia dell’Ente, della costruzione di un nuovo modello di sviluppo socio- economico incentrato sulla valorizzazione del territorio.

L’obiettivo del Comune, è quello di creare un’iniziativa unitaria che consenta lo sviluppo del turismo, del sociale, di attività di ricerca come scuole/ accademie di arti e mestieri; residenze sanitarie, sviluppando così anche dei programmi di assistenza.

Il commento

“E’ nostra priorità, creare anche una rete occupazionale e di rilancio per i giovanissimi, e una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per i turisti che decidono di visitare il nostro territorio comunale. Lo scopo è offrire una migliore qualità di vita grazie ai vantaggi di un contesto che integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni; con nuove tecnologie, con uno sguardo anche alle nuove politiche green e sostenibili”– così fanno sapere da palazzo di città.