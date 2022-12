Accadde oggi: notizie, curiosità, Santo del 20 dicembre. L’Almanacco di oggi

Almanacco 20 dicembre. Vediamo insieme gli avvenimenti, le curiosità, il Santo del giorno e gli accadimenti storici.

Santi del 20 dicembre

San Domenico di Silos (Abate)

San Zeffirino (o Zefirino, Papa)

San Liberato (Liberale, Martire a Roma)

Sant’Ursicino del Giura (Eremita e Fondatore)

Significato del nome Domenico

Domenico, deriva dall’aggettivo latino “Dominicus”, che in età cristiana assunse il significato di “consacrato al Signore”. Divenuto nome proprio nel IV secolo, fu imposto nel Medioevo ai bambini nati di domenica, come lode al Signore. E’ molto diffuso in Italia, soprattutto nel Sud.

Proverbio del 20 dicembre

Dicembre innevato, contadin fortunato.

Aforisma del 20 dicembre

Spesso c’è meno sofferenza a perdere la propria vigna che a difenderla in una causa. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1971 – Fondazione di Medici Senza Frontiere: Un’equipe di camici bianchi, uniti dalla comune esperienza in disumani teatri di guerra e in contesti sconvolti da cataclismi, decise di inaugurare una nuova era della medicina umanitaria, dando vita in Francia a un’organizzazione non governativa che non avesse confini nella sua azione. Di qui il nome Medici Senza Frontiere (dal francese Médecins Sans Frontières, noto anche con l’acronimo MSF).

1946 – La vita è meravigliosa debutta al cinema: La magia del Natale, con le sembianze di un “angelo di seconda classe” (perché sprovvisto di ali) sottrae George Bailey, alias James Stewart, all’estremo gesto del suicidio, facendogli riscoprire la vera bellezza dell’esistenza.

Sei nato il 20 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

Il lavoro è il centro della tua vita. Sei attivo, instancabile e molto creativo. Potrai occuparti di scienza, commercio e antichità. A volte la tua impazienza ti porta a trascurare i consigli degli altri, compresi quelli che sarebbe invece bene ascoltare. In amore devi imparare ad essere più disponibile e a riservare più tempo ed attenzione al partner.

Celebrità nate il 20 dicembre

1947 – Gigliola Cinquetti: La prima e inimitabile enfant prodige della musica italiana, di cui è ancora oggi un’ambasciatrice nel mondo. Nata a Verona, alla tenera età di 15 anni è già una cantante.

1906 – Fernanda Gattinoni: È stata la stilista delle dive del cinema durante il periodo d’oro della dolce vita romana, fondatrice di una delle case di moda più prestigiose. Lombarda di Cocquio-Trevisago.

Scomparsi il 20 dicembre

1991 – Walter Chiari: La sua comicità frenetica e surreale, unita alle spiccate capacità parodistiche, ha fatto scuola sul piccolo e grande schermo. Nato a Verona, da famiglia pugliese, e morto a Milano.