Avvenimenti del giorno, notizie, curiosità e Santo del 19 dicembre. Ecco l’Almanacco di oggi

Oggi, lunedì. Inizia un’altra settimana, pronti a scoprire gli avvenimenti del giorno? Le curiosità e i Santi che celebra la Chiesa?

Santi del 19 dicembre

San Dario di Nicea (Martire)

Beato Urbano V (Papa)

Beato Guglielmo di Fenoglio (Laico certosino)

Significato del nome Dario

Dario, Deriva dal persiano Darayavaush, nome tradizionale della dinastia dei re Achemenidi, poi grecizzato in Dareios; significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”. Essendo un nome molto antico si hanno testimonianze di questo nome già ai tempi dei re di Persia (Dario detto “il Grande”). Il nome è presente in alcune classifiche straniere dei nomi più popolari tra i nuovi nati, tra cui Svizzera, Spagna e Croazia.

Proverbio del 19 dicembre

Paganini non ripete!

Aforisma del 19 dicembre

Non ti vantare del domani, perché non sai neppure che cosa genera l’oggi. (Salomone)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1974 – In vendita il primo pc di successo La MITS, azienda americana attiva nel settore dell’elettronica, lanciò sul mercato l’Altair 8800. Era il 19 dicembre del 1974: una data storica che inaugurò l’era dei computer per casa e fece dell’ideatore del progetto, Ed Roberts, il padre del personal computer.

1976 – Benigni debutta in TV: Una “signorina Buonasera” che annuncia il prossimo programma in stile impeccabile viene interrotta da un’irriverente pernacchia e d’improvviso l’immagine si distorce, lasciando il posto a una stalla. È l’intro di Onda libera, programma satirico che nel 1976 lancia sul piccolo schermo un poco più che sconosciuto Roberto Benigni.

Sei nato il 19 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

Nati il 19 dicembre sono molto bravi nel suscitare reazioni negli altri, essenzialmente grazie alla coesistenza, nel loro modo di essere, di un duplice atteggiamento audace e perseverante, oltre che per il loro rifiuto di ogni tipo di compromesso. A queste persone riesce alquanto difficile, se non addirittura impossibile, essere altri se non se stessi: indossare una maschera di fronte agli altri è una cosa che non fa proprio per loro, infatti hanno spesso un’espressione che pare voglia intendere “Io sono così, prendere o lasciare!”

Celebrità nate il 19 dicembre

1861 – Italo Svevo: Il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra Ottocento e Novecento, interprete dell’alienazione dell’uomo moderno nella società, in linea con i coevi Pirandello, Joyce e Proust.

1977 – Elisa: Ispirata dal dinamismo culturale e poliglotta della sua città, è un’artista di caratura internazionale.

1915 – Édith Piaf: La Marsigliese sta al popolo francese, come lei sta alla storia della canzone transalpina… un monumento nazionale!

1966 – Alberto Tomba: Nato a Bologna, è un ex campione e protagonista (anche mediatico) dello sci alpino dal 1986 al 1998, in particolare nello slalom speciale e gigante.

Scomparsi il 19 dicembre

2004 – Renata Tebaldi: Il grande Arturo Toscanini la chiamava “voce d’angelo”, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre.

1996 – Marcello Mastroianni: È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d’oro tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta.