Polisportiva Santa Maria: il giorno dopo il successo con il Catania si respira l’aria di storia

Era la partita più difficile, nel momento più difficile, senza alcun favore del pronostico e con l’idea di essere l’ennesima vittima sacrificale. Eppure, ieri, allo Stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate si è scritta una piccola grande pagina di storia. La vittoria per 2-1 contro il Catania, per la prima volta sconfitto in stagione, degli uomini di mister Di Gaetano ha portato alla ribalta nazionale la Polisportiva Santa Maria.

Polisportiva Santa Maria, vittoria storica col Catania: la voce dei protagonisti

La storia è stata scritta e lo sa bene anche il Presidente della Polisportiva Santa Maria, Francesco Tavassi, che non è riuscito a contenere la sua irrefrenabile gioia al termine della partita.

Prima, è stato portato in trionfo dalla squadra, poi si è lasciato andare anche ai microfoni in sala stampa: “Oggi, abbiamo scritto una nuova pagina di storia, proprio nell’anno in cui festeggiamo i 90 anni di questa gloriosa società”. Merito dell’incredibile vittoria va anche al mister Di Gaetano che ha affermato come “Certe partite non c’è bisogno neanche di prepararle, i ragazzi lo sanno da soli. In campo abbiamo dimostrato la nostra fame e anche sotto l’aspetto tattico siamo stati bravissimi”.

La gioia dei tifosi

La grande giornata giallorossa era cominciata ancor prima del fischio d’inizio con una piccola mostra fotografica dedicata alla Polisportiva Santa Maria e curata da Raffaele Tortora. Foto, scatti e articoli di giornale che hanno raccontato la società cilentana dagli albori, alle più recenti stagioni in Serie D. Poi, il “Carrano”, si è vestito dei suoi colori migliori, facendo registrare un record di presenze e tanto supporto. Al triplice fischio, tutto lo stadio è scattato in piedi per gioire, insieme ai calciatori, di una vittoria che sarà a lungo ricordata.