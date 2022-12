Polisportiva Santa Maria- Catania: successo giallorosso contro la corazzata siciliana

Prima sconfitta in campionato del Catania che cade al Carrano contro la Polisportiva Santa Maria per 2-1. I cilentani nel pre-gara hanno premiato i calciatori Ciro Ventura ed Andrea Ferrigno, rispettivamente vincitori dei premi “Miglior calciatore del mese” per i mesi di ottobre e novembre, tramite i contest lanciati sui canali social del club. Il match valido per il sedicesimo turno del gruppo I di Serie D vede i cilentani salire a quota 17 punti, in piena zona play-out ma con una gara da recuperare.

Polisportiva Santa Maria- Catania: la gara

La gara vede al 12’ la conclusione per gli isolani sul fondo di Palermo, mentre al 19’ bella trama giallorossa: Catalano per Johnson, sponda per Bonanno, che calcio alto.

A metà frazione buona opportunità per Sarao che si trova sui piedi una pallone in area, ma calcia sull’esterno della rete mentre alla mezzora tentativo del neo giallorosso Catalano, tiro fuori misura.

La gara si sblocca al 36’ quando Catalano pennella per Bonanno, esce male Bethers e Bonanno di testa deposita in rete. Vantaggio Santa Maria 1-0. Nemmeno il tempo di esultare che al 39’ in mischia, su un angolo, Palermo trova il varco giusto e pareggia subito. 1-1.

Nella ripresa poche emozioni in avvio ma al 25’ i padroni di casa rischiano il clamoroso autogol con un passaggio di Morlando per Grieco, pallone fuori di un soffio. Al 31’ però il Santa Maria passa in vantaggio con Tandara (2-1): Catalano crossa per Tandara che arpiona, viene murato, ma da terra trova la zampata vincente. Nel finale al 41’ un cross dalla sinistra per Sarao: colpo di testa ravvicinato e pallone fuori con al 47’ Maio in contropiede calcia di poco alto. Mercoledi si torna in campo con la Mariglianese.



IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Grieco; Ferrante, Diop, Coulibaly; Mancini (37’ st Ventura), Maio, Pane (15’ st De Leonardis), Morlando; Johnson (28’ st Ielo), Bonanno (9’ st Tandara), Catalano (43’ st Campanella). A disp.: Guerra, D’Avella, D’Auria, Parisi. All.: Di Gaetano.

Catania (3-4-1-2): Bethers; Boccia (1’ st Chiarella), Ferrara (1’ st Somma), Lorenzini, Castellini; Palermo, Rizzo, Vitale (1’ st Lubishtani); Giovinco (15’ st Sarno); Sarao, De Luca (6’ st Russotto). A disp.: Groaz, Di Grazia, Forchignone, Bani. All.: Ferraro.

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone (De Luca-Mamouni).

Reti: 36’ pt Bonanno (SM), 39’ pt Palermo (C), 31’ st Tandara (SM)

Note: ammoniti Pane (SM), Vitale (C), Ferrara (C), Giovinco (C), Palermo (C), Lorenzini (C), Diop (SM). Angoli: 2 a 7. Recupero: 2’ pt e 5’ st.