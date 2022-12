Completata la sistemazione della Sp47 Gioi – Cardile. Strada riaperta al transito

Il tratto della Sp47 che attraversa il comune di Gioi è stato riaperto al transito. Nel primo pomeriggio di oggi, la ditta incaricata dalla Provincia ha effettuato tutti gli interventi finalizzati alla riapertura dell’arteria la cui carreggiata era diventata particolarmente pericolosa e parzialmente impraticabile in seguito ad una frana, di preciso al distacco di detriti e fango dal costone adiacente, avvenuta nella serata di sabato 17 dicembre.

Sp47 riaperta: gli interventi

L’intervento è stato risolto nel minor tempo possibile ed ha permesso la rimozione della terra che ostruiva la carreggiata. L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Maria Teresa Scarpa, ha invitato tutti a mantenere la massima attenzione alla guida e a segnalare eventuali problemi alle autorità competenti.

Gli appelli per la sistemazione

Diversi gli appelli che erano stati lanciati per un repentino intervento sulla Sp47, sia per garantire la sicurezza degli automobilisti che per l’importanza che riveste l’arteria. Sul caso era intervenuta anche Teresa Astone, dell’Associazione Familiari Vittime della Strada.