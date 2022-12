Ancora un successo per l’attore valdianese Andrea Di Maria: sarà tra i protagonisti di una nuova serie calcistica di Rai2

Ancora una volta il talentuoso attore originario di Sala Consilina, Andrea Di Maria, protagonista di film e serie televisive di successo tra cui «Gomorra» arriva sul grande schermo con una nuova serie in onda su Rai 2.

«The Net. Gioco di squadra» è il titolo della nuova serie tv dedicata al mondo del calcio, con la regia di Volfango De Biasi e Lorenzo Sportiello, prodotta da Cross Productions che andrà in onda martedì su Rai Due.

Andrea Di Maria e il successo tra cinema e tv

Ricordiamo che Andrea Di Maria, sarà prossimamente tra i protagonisti dell’attesissima fiction di Rai Uno dedicata al Generale Dalla Chiesa. «The Net» è una produzione internazionale, basta sulla collaborazione tra varie nazioni tra cui Italia, Germania ed Austria. Ad ogni paese è dedicato un capitolo specifico della serie.

Ecco come è articolata la serie The Net in onda su Raidue

The Net non è una produzione come tutte le altre perché presenta un carattere fortemente internazionale che ha visto la collaborazione di Italia, Germania e Austria. Ogni Paese di è occupato di un diverso capitolo della storia.

Ogni capitolo racconta una storia diversa ed è fruibile in maniera indipendente rispetto agli altri, ma tutti sono accomunati dallo stesso tema, il calcio, e dalla volontà di raccontarlo in maniera originale ed esclusiva. Oltre alla tematica comune, infatti, all’interno delle serie vi sono alcuni personaggi chiave che compaiono in tutte le serie, le attraversano trasversalmente e le uniscono in un’unica grande storia.