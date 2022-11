Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina su Rai1 nella serie “Il Nostro Generale”

Ancora una prestigiosa partecipazione per il talentuoso attore di Sala Consilina, Andrea Di Maria. Questa volta accanto ad attori del calibro di Sergio Castellitto. Sarà tra i protagonisti della serie in onda prossimamente su Rai1 dal titolo “Il Nostro Generale”.

Il Nostro Generale, la serie

Nella fiction si racconta a quarant’anni dalla strage di via Carini a Palermo la storia del Nucleo speciale antiterrorismo, creato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il Generale Dalla Chiesa sarà interpretato da Sergio Castellitto che sarà affiancato, inoltre, da Antonio Folletto, Flavio Furno, Viola Sartoretto e Teresa Saponangelo che interpreterà l’amatissima prima moglie del Generale Dalla Chiesa.

“Questa è una serie che racconta gli Anni di piombo da una prospettiva inedita”, ha commentato il regista Lucio Pellegrini. “Questa è la storia della guerra tra Stato e Brigate Rosse, come non è stata ancora raccontata”. La serie verrà presentata domani, in anteprima al Torino Festival.

Chi è Andrea Di Maria

Andrea Di Maria, originario di Sala Consilina, ha iniziato la sua carriera nella compagnia di Mario Scarpetta. Ha dato vita anche alla web serie Casa Surace; ha partecipato a vari film e produzioni televisive tra cui Gomorra, facendo parte del cast dal 2017 al 2021.