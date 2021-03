Il valdianese Andrea Di Maria tra gli attori del film dedicato a Renato Carosone

Andrea Di Maria tra gli attori del film dedicato alla vita di Renato Carosone che sarà trasmesso questa sera su Rai 1. L’attore di Sala Consilina interpreterà il ruolo del comico Aldo Russo che nel 1936 partì insieme a Renato Carosone per l’Africa Italiana.

“Oggi è un giorno importante – ha scritto Andrea in un post sul suo profilo Facebook – Chi mi conosce di persona sa che so’ ‘nu tipo un poco riservato e anche per quanto riguarda il lavoro cerco di pubblicizzarmi sempre sottovoce, in minore, in punta di piedi, perchè so’ fatto accussi…é carattere! E mi viene ancora più difficile esternare le emozioni sui social. Ma oggi è un giorno importante. Ho cominciato a fare l’attore all’età di 16 anni grazie a Mario Scarpetta, che è stato per me un padre, un amico, un maestro…anche se Mario diceva: “ ‘e maestri sta ‘a scola.” Quello che sono oggi è merito suo.Non c’è giorno in cui non rivolga un pensiero a Mario, chiedendogli -“Marettiè , comme sto andando? Sto facenn buono o é tutto ‘na strunzat?”Ma oggi non c’è spazio per i dubbi.Perchè è un giorno importante”.