Si accende la magia del Natale anche a Cannalonga

Dopo due anni di stop, per causa della pandemia Covid-19, i mercatini di Natale sono pronti a ripartire a Cannalonga. Per la terza edizione consecutiva, il direttivo della Pro Loco dei Laghi presieduto da Anella Manzollillo, ha organizzato, grazie alla collaborazione del comune di Cannalonga, dell’associazione sportiva “ASD VIVIAMO CANNALONGA”, l’ENTE FIERA DELLA FRECAGNOLA e la parrocchia di S.M. Assunta, la IV edizione di questa, ormai, tradizionale manifestazione in Piazza del Popolo, che ogni anno si organizza nel periodo natalizio.

I mercatini di Natale di Cannalonga

Tanti stand iscritti alla manifestazione che saranno disponibili a un pubblico pieno d’amore verso il Natale, ma ci saranno anche tante novità, iniziando dalla mostra dei presepi del maestro Massimo Antuoni, visitabile, tutti e tre i giorni, presso il portone del palazzo Mongrovejo in piazza del popolo, il concerto musicale in piazza del popolo di Manuel Scarpitta & i suoi allivi e concludendo, nella parrocchia di Santa Maria Assunta, con il coro “Novi canta per voi”.

Sarà possibile, inoltre, visitare la casa di babbo Natale e consegnare le amate letterine.

Il programma nel dettaglio

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022:

ORE 18:00 Apertura stand e mostra dei presepi a cura del maestro Massimo Antuoni;

ORE 18:30 Concerto natalizio a cura del coro della parrocchia Santa Maria Assunta;

ORE 19:00 Torneo di calcetto a cura dell’ASD VIVIAMO CANNALONGA;

ORE 21:30 Spettacolo musicale a cura di Manuel Scarpitta & i suoi allievi.

SABATO 17 DICEMBRE 2022:

ORE 10:30 Apertura mostra dei presepi;

ORE 11:00 Laboratori di biscotti natalizi a cura di Marzia Cortazzo;

ORE 17:00 Animazione in piazza del popolo per i più piccoli con Melissa Animazione;

ORE 22:00 Spettacolo musicale, in piazza del popolo, a cura di Vincenzo De Caro, Raffaele Perfetto e Denis Citera.

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022:

ORE 10:30 Apertura stand e mostra dei presepi;

ORE 15:00 In piazza del popolo animazione a cura di “Raggio di Sole”;

ORE 15:30 Laboratorio presepiale;

ORE 17:00 Presso la parrocchia di Santa Maria Assunta “I canti del Natale” a cura dei cori “I Sali della terra” di Vallo della Lucania e il coro “Novi canta per voi” di Novi Velia.

Un bel programma fatto di meravigliose novità per la IV edizione.