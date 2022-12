Premio Memorial Maestri di Cucina Geppino Angrisani e Gerardo Novi ad un Istituto del Cilento

L’IIS Piranesi di Capaccio-Paestum vince il Primo Memorial Maestri di Cucina Geppino Angrisani e Gerardo Novi con l’alunno David Corrente della 5a Enogastronomia della sede di Matinella.

A suon di mestoli e prodotti buoni da cucinare e da mangiare si sono sfidati gli alunni degli Istituti Alberghieri della Provincia di Salerno. Una competizione attorno al cibo e all’arte della cucina.

Il 1° Memorial a Battipaglia presso l’Enzo Ferrari

Il memorial ha voluto onorare la professionalità e la grande umanità che i due maestri, sia come docenti, che come chef di cucina, hanno dato alla grande famiglia delle Berrette Bianche salernitane, anche a livello nazionale.

Il tema del concorso è stato «Profumi e sapori della tradizione culinaria Salernitana», e la competizione è nata sia come occasione di confronto per gli allievi degli Istituti Alberghieri della provincia di Salerno che come occasione per promuovere i prodotti tipici del territorio salernitano.

Ecco le scuole che hanno preso parte al memorial

I.P.S.E.O.A “ TEN.C.C.M. PITTONI” PAGANI,

I.P.S.E.O.A. “ R.VIRTUOSO” SALERNO,

IIS ANCEL KEYS CASTEL NUOVO,

I.I.S. DOMENICO REA NOCERA,

I.I.S. COMITE MAIORI,

IIS-IPSAR PIRANESI CAPACCIO-PAESTUM,

I.I.S. ENZO FERRARI BATTIPAGLIA,

I.I.S G.FORTUNATO ANGRI,

IIS A.SACCO SANT’ARSENIO.

La vittoria è stata assegnata all’alunno David Corrente del I.I.S-IPSAR Piranesi di Capaccio-Paestum, della sede di Albanella, con i «Tortelli con farina di ceci di Cicerale ripieni di blu di bufala e zucca su crema di patate e aria di porcini».

La seconda posizione è andata all’alunno Afeltra Antonio Pio del I.I.S.”P.Comite” di Maiori con i “ Ndunderi Minoresi con salsa di gobbetti ed un’insalatina di finocchi di mare, nocciole e colatura d’alici.

Terzo posto per l’alunno Bertolin Marco del I.I.S Ancel Keys di Castelnuovo Cilento con i “Cannoli di ceci ripieni con baccalà mantecato all’olio evo del Cilento DOP e alici di menaica su insalatina di asparagi di mare”.

Una menzione particolare per i docenti Massimo Di Poto e Pierino Mercurio. La giornata si è conclusa con un gustosissimo buffet preparato dall’Associazione Cuochi Salernitani.