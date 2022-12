Il Premio Pasticceria Contemporanea dell’anno arriva nel Cilento, ecco chi è stato premiato

Pietro Macellaro, noto pasticcere cilentano, ha ricevuto il premio Pasticceria Contemporanea 2023 – Latteria Sorrentina Award con la sua Pasticceria Agricola Cilentana. Il Premio gli è stato assegnato al teatro San Babila durante la serata evento che ha svelato i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo (fuori dall’Italia) per la guida 50 Top Italy.

Il successo di Pietro Macellaro e delle sue creazioni: le motivazioni del Premio

Macellaro, non è nuovo nelle premiazioni. Vanta infatti anni e anni di riconoscimenti che hanno sancito e delineato la fama che lo precede facendolo conoscere al mondo. Di recente siamo stati nella sua pasticceria di Piaggine e non possiamo che confermare quanto di bello è stato detto sulla sua persona. In anteprima, già da qualche settimana, abbiamo assaggiato il suo panettone al gusto di fichi bianchi del Cilento e gianduia.

Un impasto speciale, alveolatura interna ben definita, un gusto intenso che ipnotizza e coccola il palato, morso dopo morso. Per quanto riguarda la serata in teatro, i curatori della guida Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, hanno dichiarato:

“Siamo felici e soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. È stato bello vedere gli chef che hanno raggiunto le varie posizioni in classifica, arrivare a Milano da ogni parte del mondo per festeggiare insieme a noi questo momento conclusivo di un lungo lavoro annuale che vede coinvolti centinaia di ispettori anonimi che collaborano con noi”

Un prestigioso riconoscimento per l’intero Cilento

Momento di grande gioia per il Cilento che ancora una volta riesce a portare alta la bandiera cilentana fuori i confini dello stivale aumentando ancora di più un posizionamento turistico e territoriale importante per la nostra sub regione campana.

La conduzione di tutti gli eventi 50 Top, è stata affidata al conduttore televisivo Federico Quaranta, impeccabile come sempre.

Dopo la premiazione, per continuare a celebrare questo incredibile anno, gli organizzatori e tutti gli ospiti si sono spostati all’Excelsior Hotel Gallia per un party che ha visto coinvolti diversi produttori. Non sono mancate certamente le pizze con il famosissimo Brand Ambassador Mulino Caputo, Davide Civitiello che ha sfornato ottime e profumate margherite. In abbinamento ai piatti e ai prodotti, fiumi di bollicine Trento DOC Ferrari e vini selezionati del gruppo Lunelli.

Al momento del dolce, Pietro Macellaro, ha portato in degustazione il suo panettone deliziando il palato di tutti i partecipanti al party che messi insieme rappresentavano il meglio della ristorazione italiana in tutto il mondo.

Per conoscere le varie classifiche di 50 Top Italy basta collegarsi al sito www.50topitaly.it