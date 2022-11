Ti sveliamo le migliori pasticcerie d’Italia: due sono nel Cilento

È stata presentata la XII edizione della guida Pasticcieri & Pasticcerie del Gambero Rosso. Ogni anno un team di esperti consegna una, due o tre torte ai locali più dolci d’Italia, prendendo vari elementi quali riferimento, come qualità della pasticceria, ambiente e servizio. La guida 2023 dei golosi è stata realizzata in collaborazione con il Club Kavé, il Club dell’Espresso Italiano e svela le migliori pasticcerie d’Italia.

Ecco le migliori pasticcerie d’Italia

Anche quest’anno i cilentani non avranno bisogno di andare troppo lontano per trovare i migliori dolci preparati in Italia. Ottengono le tre torte, ovvero una valutazione eccellente, la Maison Giuseppe Manilia di Montesano sulla Marcellana e la Pasticceria agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine. Un riconoscimento che si rinnova anche per il 2023.

La guida Pasticcieri & Pasticcerie

La guida Pasticcieri & Pasticcerie è stata presentata oggi a Bologna. Sul podio delle migliori pasticcerie italiane c’è proprio la Maison Manilia, che conquista insieme a Blasetto (Padova) il secondo posto, preceduta soltanto dalla pasticceria Dalmasso di Avigliana (Torino). Terzo posto per Besuschio di Abbiategrasso. Complessivamente sono 29 i locali che ottengono il massimo del riconoscimento. La guida Pasticcieri & Pasticcerie recensisce 620 indirizzi in Italia con 50 new entry.

I premi individuali

Tra i premi individuali, il riconoscimento per la migliore pasticceria salata è andato a Pfatisch (Torino) e a Garda Foodie (Riva del Garda-Trento). Il premio per il Miglior dolce al cioccolato lo vince invece “La Foresta Nera rivisitata in chiave moderna” ed assegnato a Alessandro Servida (Milano).

E ancora: Premio Sostenibilità a Pitti Pasticceria Artigianale (Montalto Dora-Torino). Il premio per il miglior packaging è assegnato a Pasticceria Marisa (San Giorgio delle Pertiche-Padova) e a Stella (Rotondi-Avellino). Infine il riconoscimento per la migliore comunicazione digitale è assegnata a Pasticceria Veneto (Brescia) è a Pavè (Milano).