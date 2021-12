Due delle pasticcerie migliori d’Italia sono nel Cilento e Vallo di Diano

È stata presentata l’undicesima edizione della Guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso, che come di consueto assegna una, due o tre torte ai locali più dolci d’Italia in base alla qualità di pasticceria, servizio ed ambiente. E anche nell’edizione 2022 di questa preziosa risorsa per i golosi, non potevano mancare pasticcerie del Cilento e del Vallo di Diano, con due attività che confermano le Tre Torte, ovvero una valutazione eccellente.

Il nostro territorio è ancora una volta rappresentato da Maison Giuseppe Manilia di Montesano sulla Marcellana e Pasticceria agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine.

Complessivamente sono 4 le attività premiate con tre torte in Provincia di Salerno, una in Provincia di Napoli. In vetta c’è sempre la Lombardia.

Ecco tutte le 27 pasticcerie italiane insignite delle tre torte del Gambero Rosso per il 2022:

Dalmasso, Avigliana (TO)

Biasetto, Padova

Maison Manilia, Montesano Sulla Marcellana (SA)

Besuschio, Abbiategrasso (MI)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro, Piaggine (SA)

Gino Fabbri Pasticcere, Bologna

Nuovo Mondo, Prato

Pasquale Marigliano, Nola (NA)

Sal De Riso Costa d’Amalfi, Minori (SA)

Walter Musco – Bompiani, Roma

Acherer Patisserie.Blumen, Brunico (BZ)

Belle Hélène, Tarquinia (VT)

Caffè Sicilia, Noto (SR)

Ernst K Knam, Milano

Fabrizio Galla, San Sebastiano Da Po (TO)

Pasticceria Marisa, San Giorgio delle Pertiche (PD)

Alessandro Servida, Milano

Cortinovis, Ranica (BG)

Dolce Reale, Montichiari (BS)

Fusto Milano, Milano

L’Arte Bianca, Parabita (LE)

Luca Mannori, Prato

Martesana Milano, Milano

Pasticceria Roberto, Erbusco (BS)

Pepe Mastro Dolciere, Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

Rinaldini, Rimini

Sciampagna, Marineo (PA)