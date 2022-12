Infopoint aperti ad Agropoli. Apicella: “così aiutiamo il commercio”

In occasione del Natale riaprono infopoint ad Agropoli. Un modo per dare accoglienza e fornire le necessarie informazioni a turisti e vacanzieri che raggiungono il centro cilentano in questi giorni e soprattutto, nelle idee dell’amministrazione comunale, fornire informazioni sulle attività commerciali.

Infopoint attivi ad Agropoli nel periodo natalizio

Ai visitatori, quindi, saranno fornite anche tutte le informazioni utili riguardanti le attività commerciali presenti sul territorio agropolese e su tutte le eventuali promozioni natalizie da questi organizzate.

Solitamente gli infopoint restano aperti soltanto durante la stagione estiva, quest’anno si è scelto di attivarli anche in occasione del Natale, viste le tante presenze in particolare nel borgo antico, dove è stata allestita la casa di Babbo Natale.

Il commento

“Voglio essere vicino ai commercianti e promuovere al massimo i nostri esercizi dando il via alla campagna promozionale Shopping ad Agropoli per far si che tutti i turisti che arriveranno in Città avranno la possibilità di essere a conoscenza dei negozi presenti ed approfitteranno della visita, non solo per ammirare gli addobbi natalizi, ma anche per fare shopping. Naturalmente si punterà a dare informazioni non solo sulle attività commerciali”. Così conclude l’assessore al commercio, turismo ed eventi Roberto Apicella.