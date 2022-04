Agropoli, nel weekend riapre l’infopoint in piazza della Repubblica Per il mese di maggio resterà operativo soltanto nei fine settimana

AGROPOLI. In occasione del weekend del Primo maggio riapre l’infopoint turistico di piazza della Repubblica ad Agropoli. Per il mese di maggio sarà operativo nei week-end. L’obiettivo è quello di garantire un’informazione adeguata a visitatori e turisti che arrivano in città.

Agropoli attiva gli infopoint

L’infopoint è diventato un punto di riferimento fondamentale per chiedere ed ottenere notizie nonché indicazioni utili per ogni tipo di esigenza.

È disponibile anche per suggerire itinerari alla scoperta delle bellezze artistiche, culturali, ambientali, storiche e paesaggistiche di Agropoli e del Parco Nazionale del Cilento ,Vallo di Diano ed Alburni.

Il Centro Visite Trentova-Tresino

Nelle scorse settimane, invece, è entrato in funzione anche il Centro Visite Trentova-Tresino dove è possibile richiedere informazioni ed organizzare una serie di attività all’aria aperta.