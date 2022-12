Boom di presenze al concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri che si è svolto nel Cilento

Tantissime presenze quelle registrate presso l’Aula Polifunzionale di Castel San Lorenzo, sita in via Vigna della Corte, per il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Il concerto della Fanfara: la serata

La serata si è aperta con gli onori ai caduti e la cerimonia dell’Alzabandiera presso Piazza San Giovani. Il corteo è poi proseguito lungo via Roma e via Principi Carafa per raggiungere l’Aula Consiliare.

Le presenze

Successivamente si è svolta la cerimonia inaugurale della Sede della Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri di Bellosguardo che andrà ad occupare proprio un’area dell’ampia sala polivalente.

Hanno partecipato, oltre all’amministrazione comunale di Castel San Lorenzo, retta dal sindaco Giuseppe Scorza, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, la polizia municipale, le forze dell’ordine tutte e le associazioni e gli amministratori dell’intero territorio. Presente anche il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.