Allarme spopolamento nei piccoli centri: open day per incentivare le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e primaria

Con lo scopo di incoraggiare le iscrizioni presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia di Magliano Nuovo, che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Gioi Cilento, è stato organizzato, per oggi 16 dicembre 2022, un vero e proprio open day.

Open Day Magliano Nuovo: la giornata

Durante la giornata, in pratica, i bambini del territorio e i loro genitori o tutori, potranno recarsi presso la sede scolastica per prendere visione delle attività che vi si svolgono e visitare la struttura. Per l’occasione si terranno anche dei laboratori pensati proprio per i più piccoli che daranno, ai visitatori, l’opportunità di cimentarsi in varie attività.

Nei piccoli comuni dell’entroterra cilentano c’è il rischio, a causa del forte spopolamento che negli ultimi anni ha raggiunto cifre allarmanti, che alcuni plessi scolastici vengano chiusi o, nel migliore dei casi, accorpati ad altri a causa della mancanza o del basso numero di alunni iscritti.

Per incoraggiare le iscrizioni presso le scuole del proprio territori, affinché possano continuare ad essere una risorsa per il paese, sono diversi i plessi scolastici che, in collaborazione con i comuni, stanno mettendo in campo iniziative simili.