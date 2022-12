Un seminario sull’importanza delle api: la giornata organizzata dal Liceo «Da Vinci» di Vallo

Il Liceo Scientifico «Leonardo da Vinci» di Vallo della Lucania organizza un seminario dal titolo «Le Regine della biodiversità» in programma per il 17 dicembre dalle 10:00 alle 12:30 presso il Cineteatro La Provvidenza.

A seguire, nel pomeriggio, è previsto anche l’open day a partire dalle 15:30 e fino alle 18:30. Al seminario interverrà il Prof. Paolo Fontana naturalista, entomologo e ricercatore presso la fondazione Edmund Mach. Sono inoltre previsti gli interventi del: Dott. Mimi Minella Dirigente Ufficio X A. T. Salerno – USR Campania, Dott. Antonio Sansone Sindaco Vallo della Lucania, Dott. Tommaso Pellegrino – Presidente PNCVDA.

«Il seminario – evidenzia il dirigente scolastico A. Iannuzzelli – intende sensibilizzare i ragazzi sulla necessità di proteggere le api che, oltre a fornirci preziosi prodotti dal loro alveare, hanno un importante ruolo come insetti impollinatori e tutelano la biodiversità necessaria per la conservazione degli equilibri naturali. In tale occasione i ragazzi avranno la possibilità di mostrare brevi lavori e/o porre domande sulle seguenti tematiche: -pesticidi – cambiamenti climatici -importanza dei prodotti apistici – impollinazione e biodiversità».

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30 fino alle ore 18:30, i ragazzi del liceo attraverso percorsi laboratoriali sul tema: “L’uomo, le api e il loro dolce legame” presenteranno l’Offerta Formativa della scuola ai ragazzi e alle famiglie delle scuole secondarie di primo grado del territorio cilentano. Il prof. Paolo Fontana interverrà sull’utilizzo dei prodotti apistici nella quotidianità.

Parteciperanno come ospiti le aziende di apicoltori dell’associazione “Apicoltori del Cilento e della Provincia di Salerno” con i loro prodotti e i loro strumenti