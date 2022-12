Vallo di Diano, task force contro i furti in abitazione

Come preannunciato nei giorni scorsi dal Comando Provinciale dei carabinieri di Salerno, nel Vallo di Diano sono stati intensificati i controlli per prevenire i furti in abitazione. I militari nella serata di ieri hanno attuato un servizio coordinato di controlli del territorio.

Furti in abitazione: i controlli delle forze dell’ordine

Nella serata di ieri 17 pattuglie sono state impegnate sul territorio, con 34 militari. Le attività hanno interessato in particolare i comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Polla, Caggiano, Teggiano, Sassano e San Pietro al Tanagro. Nello specifico sono stati:

controllati 92 veicoli e 126 persone;

elevate 3 sanzioni al Codice della Strada;

effettuate 5 perquisizioni;

proposti 3 fogli di via e 3 avvisi orali.

I furti

Purtroppo ancora una volta non sono mancati furti in abitazione. L’ultimo colpo, per fortuna soltanto tentato, a Montesano sulla Marcellana, nella frazione scalo. Quattro banditi sono stati sorpresi in casa dal proprietario e si sono dati alla fuga. Indagini in corso da parte dei carabinieri.