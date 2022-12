Notizie, curiosità, avvenimenti e Santo del 14 dicembre. Ecco l’Almanacco di oggi

Almanacco del 14 dicembre 2022. Vediamo gli avvenimenti del giorno, il Santo che ricorre in questa data, le curiosità e le celebrità nate in questo giorno.

Santi del 14 dicembre

San Giovanni della Croce (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Sant’Agnello di Napoli (Abate)

San Matroniano (Eremita)

San Nicasio di Reims (Vescovo)

San Pompeo di Pavia (Vescovo)

San Venanzio Fortunato

Significato del nome Pompeo

antico gentilizio diffuso presso i Romani, deriva dal greco “pompeœs”, che significa “condottiero, guida”. Altri lo reputano originario da dialetti italici, probabilmente dall’osco “Pompaios”, e quindi da “pompe”, in greco “cinque”. Era in tal modo, infatti, che si designava il quinto figlio.

Proverbio del 14 dicembre

Tutti son bravi quando il nemico fugge.

Aforisma del 14 dicembre

Non vedo matrimoni che falliscano più presto e si offuschino come quelli che cominciano dalla bellezza e dai desideri amorosi. Vi occorrono fondamenti più solidi e fermi; quella vivacità bollente non vale nulla. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1995 – Fine della guerra in Jugoslavia: Con gli accordi di Dayton (formalizzati a Parigi il 14 dicembre del 1995) fu messa la parola fine alle sanguinose guerre civili jugoslave, decretando la dissoluzione della Jugoslavia e la nascita degli stati indipendenti di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Montenegro (queste ultime due unite nella Federazione jugoslava, fino alla definitiva separazione nel 2006).

Sei nato oggi il 14 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

Hai una natura dolce ed ipersensibile che, a volte, ti induce alla malinconia. Un’attività sociale, che ti permetta di sentirti utile, e magari coincidente con la tua professione, potrebbe contrastare questa tendenza e darti serenità e soddisfazione. In amore potrai unirti solo con un partner che condivide la tua visione della vita: forse tarderai ad incontrarlo, ma quando accadrà sarà per sempre.

Celebrità nate il 14 dicembre

1915 – Ave Ninchi: Tra gli anni Quaranta e Sessanta è stata una grande protagonista del cinema italiano, in particolare della commedia accanto a mostri sacri come Totò e Aldo Fabrizi. Nata ad Ancona.

1965 – Vinicio Capossela: Cantautore e musicista tra i più originali del panorama italiano, noto per le contaminazioni tra vari generi e tra questi ultimi e la letteratura. Nato ad Hannover, nella Bassa Sassonia.