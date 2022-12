Accadde oggi, curiosità, notizie, Santo del 13 dicembre. Ecco l’Almanacco di oggi

Almanacco 13 dicembre, gli avvenimenti, le curiosità, il Sannto del giorno e tutti gli accadimenti storici.

Santi del 13 dicembre

Santa Lucia (Vergine e Martire)

Sant’Autberto (Vescovo)

Sant’Antioco di Sulcis (Martire)

Sant’Odilia (Ottilia) di Hohenbourg (Badessa)

Santa Lucia è la protettrice di elettricisti, oculisti e ciechi.

Significato del nome Lucia

femminile del prenome romano “Lucius”, deriva dal termine “lux”, “luce”. Era un nome destinato ai bimbi nati in pieno giorno. Portata all’avventura, è difficile trovarla più di una volta nello stesso posto e con le stesse persone. E’ molto eccentrica. Ama lo scontro verbale ma anche fare gradevoli sorprese. Le sue scenate di gelosia danno vita a battibecchi e discussioni interminabili. Preferisce un partner che sappia problematizzare, ma che sia soprattutto fedele e capace di amare con grande trasporto. Curiosissima e naturalmente “psicologa”, impara in poco tempo vizi e virtù di chiunque le interessi.

Proverbio del 13 dicembre

Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia..

Aforisma del 13 dicembre

Per me è veramente necessario saper soffrire, giacchè in questo mondo accadono tante avversità. Invero, comunque io abbia disposto per la mia tranquillità, la mia vita non può essere esente dalla lotta e dal dolore. (T. da Kempis)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1903 – Brevettato il cono gelato: Il gelato ha parlato fin dalle sue lontane origini una sola lingua: l’italiano. E fu un italiano a cambiare per sempre il modo di gustarlo. L’emigrante Italo Marchioni, marchigiano d’origine, ricevette negli USA il brevetto del cono gelato. Era il 13 dicembre del 1903.

1937 – Massacro di Nanchino: Crimini di inaudita efferatezza contro cittadini inermi, in gran parte donne e bambini. Così è passato alle cronache storiche il massacro di Nanchino, la pagina più triste della lunga e sanguinosa Seconda guerra sino-giapponese (1937-1945).

Sei nato il 13 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

La tua caratteristica dominante è la passionalità. Vivi qualunque situazione con grande intensità e vi dedichi tutte le tue energie. Grazie a questo impegno, e a un pizzico di fortuna, nel lavoro raggiungi velocemente posizioni importanti. In amore però l’intensità del tuo sentimento è pari alla tua gelosia, generalmente immotivata. Cerca di frenarti e non tormentare il partner con sospetti assurdi e scenate fuori luogo.

Celebrità nate il 13 dicembre

1946 – Pierino Prati: Nato a Cinisello Balsamo (in provincia di Milano) è un ex allenatore di calcio, già centravanti negli anni Sessanta e Settanta, di Milan, Roma e Fiorentina.

1982 – Elisa Di Francisca: Nata a Jesi (in provincia di Ancona), è una campionessa di scherma, in particolare nell’arma del fioretto. Nel suo ricco medagliere brillano i 2 ori conquistati alle Olimpiadi di Londra 2012.

1965 – Ilario Di Buò Nato a Trieste, è un campione di tiro con l’arco. Dal 1984 al 2008 ha partecipato a sei Olimpiadi. Nel 2000 a Sydney ha vinto la medaglia d’argento nella gara a squadre.

1980 – Anna Giordano Bruno: Nata a San Vito al Tagliamento (in provincia di Pordenone), è un’ex atleta, specialista del salto con l’asta. Dal 2009 detiene il record italiano con 4,60 metri (stabilito a Milano).